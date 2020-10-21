哈佛、耶魯有份 美國教育部調查12間頂尖院校 涉收華為捐款

美國教育部周三（21日）發表最新報告，指12間大專院校，包括哈佛、耶魯、史丹福、佐治城等頂尖學府，涉嫌嚴重漏報從中國、俄羅斯等國家取得的資金；涉事院校事後主動公佈之前未申報的65億美元外國資金，大部份與中國科技巨頭華為有財務來往。

教育部報告除了發現接受調查的院校大多與華為有財務來往；還發現至少一間院校與中國共產黨有直接關係；數間院校與俄羅斯和沙特有聯繫。

報告警告，許多國家覬覦美國院校的研究成果和科技，並以在美國院校工作或留學，同時替中國政府效力的中國公民為例子。

不過，美國大學協會（AAU）批評，與其說有關報告是安全評估，不如說是一份具黨派色彩、出於政治動機、鎖定美國頂尖研究型學院的攻擊。

報道指，美國明文規定，院校若接受逾25萬美元的外國捐款或合約金額，就必須申報。但法例自1986年頒佈以來，都沒有嚴格執行；美國國會去年發表跨黨派報告警告，70%建立孔子學院的教育機構沒有向教育部說明捐款來源，令教育部擴大對調查院校的外國資金。

美聯社

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