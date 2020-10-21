貴州貧困縣斥1億元建88米高苗族女神雕塑 被轟嘥錢搞形象工程

貴州劍河縣曾是國家級貧困縣，於2020年3月3日脫貧，當地卻有88米高全球最大的苗族女神仰阿莎雕塑，據報斥資8,600萬元人民幣（下同，約1億港元）建成。有網民近日質疑雕塑是當地政府斥巨資打造的「形象工程」，諷刺不如將資金用於扶貧。劍河縣文體廣電旅遊局周三（21日）回應指，項目沒有使用國家扶貧資金。

仰阿莎的傳說在當地世代流傳，劍河自2007年起每年都會舉辦仰阿莎文化節，之後也以此推動劍河文化旅遊。當地政府官網顯示，當地政府為發展旅遊業，斥巨資打造仰阿莎溫泉小鎮和縣城景區建設，包括建仰阿莎女神雕塑的仰阿莎主題公園。

其中，仰阿莎雕塑耗資8,600多萬元，總高度88米，其中人物高度66米，基座高度22米，以不鏽鋼鍛造製作；仰阿莎溫泉小鎮投資金額也十分巨大，劍河溫泉城核心區一期景區工程總佔地面積約430畝，建築面積約10萬平方米，總投資約12億元（約14億港元），按國家5A級景區標準建設，每天最多可接待約1萬人，整個項目由劍河縣投資建設，聘請國內頂級專業公司管理。

黔東南苗族侗族自治州劍河縣宣傳部一名職員透露，該縣為全力突擊、投入脫貧攻堅工作，近三年來將所有資金用於脫貧攻堅，原計劃建設的仰阿莎雕塑附屬設施已中斷。

劍河縣文體廣電旅遊局周三（21日）回應指，項目沒有使用國家扶貧資金，並於剛過去的10.1長假帶來可觀收益。

當局近月打擊省市杜絕濫建「文化地標」等形象工程。住建部月初點名批評湖北省荊州市號稱全球最大的關公青銅雕像，指它是違規建築，並下令當地有關部門進行整改。

至於苗族女神仰阿莎雕塑命運如何，仍是未知之數。

新浪網／《新京報》

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