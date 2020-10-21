兩岸諜戰｜軍情局疑遭滲透 「第一特務」涉當共諜遭聲押禁見

台灣負責情治反滲透的軍情局居然被大陸間諜滲透！台北地檢署和調查局國安站發現，曾任軍情局第5處處長的退役少將岳志忠、退役上校張超然、周天慈，涉嫌在2013年至2017年期間，分別到大陸與國安人員接解，並引引薦曾在軍情局任職的傅男、王男前往，其中岳志忠疑將軍情局成員資料提供予大陸。台灣檢調周二（20日）搜查3名退休將校住處，將岳志忠一家四口及周天慈、張超然等人移送北檢漏夜調查，凌晨3時許依涉犯《國家情報工作法》、《國安法》諭令岳周各15萬元新台幣（下同，）交保，但檢方認為張超然涉犯重罪且有串供、逃亡之虞，將張聲押禁見，其餘人請回。

岳志忠、周天慈、張超然等人昨晚被送進北檢時，岳男一家面對媒體提問是否為共諜？都不說話。據了解，岳家是軍人世家，除了岳是少將退役，岳妻、岳的兒子都是軍情局人員，而岳志忠交保後，媒體詢問他是否為共諜？是否遭污衊等問題，岳志忠不發一語的和妻女坐上計程車離開。而周天慈被移送時也不回應媒體提問，凌晨仍在覓保。

被認為涉嫌主導共諜案的張超然被移送北檢時情緒激動，他對媒體說：「我是台灣第一個特務去大陸的，六四天安門的時候就我一個人在大陸」，媒體詢問說他是不是被吸收？張還罵髒話說：「媽的屁啦！被吸收。」媒體追問他是不是被汙衊？是否為政治問題？張也回稱：「汙衊的呀！不曉得」。

媒體再問張有沒有去大陸？張回說：「我是國家派去大陸工作的，保衞台灣安全啊！」、「我去大陸當特務，當台灣的特務！保衞台灣安全，我是赫赫有名的大特務！」媒體問他是不是清白的？他隨即說：「本來就是清白的啊！」而後張上樓應訊時，《蘋果》問他拿多少錢做特務？他回稱自己是現役軍人，一個月18萬元（）多，還強調自己「是第二次被人家整了」，說是十幾年前因同一個案子被黑函檢舉。

台灣檢調認為，張男的涉案情節並不單純，因為他涉嫌和周男找了多名軍情局前成員赴大陸，且通聯記錄中不乏提到帶禮盒、東西等暗語，涉嫌提供情報資料給大陸國安人員，雖然張男聲稱自己是特務，但檢方認為他已退役，且有證人咬出他有招待退役軍人赴陸的情況，因此檢方考量全案還有證人未到案，張男可能有串供、逃亡之虞，因此將他聲押禁見。

另外，曾任職軍情局的退役王姓上校，因為曾被張等人帶到對岸接觸國安人員，昨也被以證人身分傳喚到案，面對提問，王不發一語，訊後請回。

根據國安單位掌握，張男時常以微信和大陸國安人員聯繫，2013年間曾和退役的周男，帶着曾任職軍情局的傅姓軍人赴中，結識中國國安人員，但傅男在調查局訊問後已請回。

另在2016年至2018年間，張男和周男又先後帶退役的岳姓少將和曾任職軍情局的王姓軍人赴大陸，與對岸國安人員會面，由於他們身為情報人員，依照《國家情報工作法》規定，情報人員的個資、身分不得洩露，兩人卻把岳男介紹給他人，且岳男還疑似提供軍情局人員個資給對岸，檢調因此在昨天發動搜索約談。

台灣《蘋果新聞網》

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