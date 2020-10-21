11人港珠澳大橋釣魚被拘

港珠澳大橋通車兩年車流甚低，其橋墩卻意外地成為釣魚好去處，廣東當局近日在大橋的青州航道橋墩附近，拘捕了11名大陸籍非法垂釣者和一名駁艇船東，撿獲26支魚竿和五箱魚穫。曾經常到大陸水域釣魚的發燒友向本報表示：「港珠澳比較敏感啲，我哋就唔會出去，而且呢排12港人嗰單嘢，執得嚴咗，所以我哋都少咗出大陸水。」

12港人遭遇嚇怕釣友

港珠澳大橋海事局執法大隊本月11日下午3時，在青州航道54、57和59號橋墩內均發現垂釣者，共伸出20多支魚竿，垂釣行為嚴重影響航道通航環境。海事與公安人員當日合共拘捕11人，分別來自廣州、佛山、中山、珠海等多地，另拘捕一名艇家。執法人員確認橋墩內部和航道無異常，即讓現場通航環境恢復。

公安部門確定艇家黃某駕船擅自進入、停靠國家管制水域的違法行為，沒收黃某違法所得，予以五日行政拘留，罰款500元人民幣（下同，約580港元）並追繳違法所得500元。由於11名登墩垂釣者態度合作，念其初犯，予以警示教育處理。

本港資深釣魚發燒友洪先生向本報直言：「其實（我哋）仲有出大陸水，但港珠澳比較敏感啲，我哋就唔會出去，只係會去啲島仔或者荒島嘅水域釣。但有啲艇家知道某大陸水域少人搞，會膽博膽載啲釣友出去。但呢排12港人嗰單嘢，執得嚴咗，所以我哋都少出大陸水。」

洪先生補充：「其實香港都有出團去香港嗰邊嘅大橋橋墩釣魚，唔會有人理你，𠵱家出去大概200幾蚊一位。橋墩係聚到魚，好多鱲魚釣。」

《蘋果》記者 / 新華社