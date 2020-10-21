中印角力｜迷路解放軍士兵獲釋 印軍凌晨移交中國邊防部隊

印度陸軍19日宣佈拘捕一名越過中印實際控制線的解放軍士兵，解放軍西部戰區回應指，這名士兵是幫牧民尋找犛牛（又稱牦牛）而迷路走失，希望印方盡快向中方移交走失人員。今日（21日）凌晨，印度軍方正式向中國邊防部隊移交該名走失的解放軍士兵。

印度軍方周一表示，在邊境拉達克地區逮捕一名越境的解放軍士兵，指他越過「實際控制線」去到印度控制的一方。印媒《今日印度》（India Today）報道，根據初步調查，該名中國士兵名叫王亞龍，祖籍為浙江人，階級是下士，是負責維護軍械火器的裝甲兵。他被捕時，身上帶着軍事和民事文件。印度相關機構正在調查王亞龍越界是否執行間諜任務。

解放軍西部戰區指這名士兵是應牧民請求協助尋找犛牛，其間迷路走失，印方其表示會在進行醫學檢查後移交中方。

昨日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅證實有中國士兵在中印邊境地區走失，並向印度喊話，希望印度「抓緊時間」移交中方人員。

《環球時報》總編輯胡錫進昨日也在個人微博透露，該名中國士兵在「拉達克地區無意中越境」被印方「逮捕」，將按既定協議返回中國軍隊。印媒援引消息人士透露，這名士兵「無意間進入了印度領土」。

他還透過消息了解到，證實一名中國軍人被印方扣留，但是事情並不複雜，很可能就是迷路所致。他寫道：「中印正在就此事溝通，印方的態度比較積極，雙方之前有相關協議，並正朝着妥善解決此事的方向努力。這件事應不會導致邊境地區新的緊張，能夠順利解決此事，也是兩國近來協商有進展的標誌。」

《人民日報》／新浪微博

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