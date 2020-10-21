潘岳出任國務院僑辦主任 當年力挺習近平「南平經驗」

中國國務院僑務辦公室主任換人，由中央社會主義學院黨組書記潘岳出任，主管僑務工作；潘岳同時出任中共中央統戰部副部長。據指潘岳是中共「紅二代」，本身是理論家，在政治、宗教、文化、環保等多個領域都有研究，2002年曾力挺時任福建省長的習近平總結「南平經驗」。

《星島日報》今（21日）引述消息透露，潘岳接替許又聲擔任國僑辦主任，而現年63歲的許又聲繼續擔任中央統戰部副部長，外傳他將接替65歲的張裔炯擔任統戰部常務副部長，更上一層樓。

許又聲和潘岳均是中共中央委員，中央統戰部由中央書記處書記尤權兼任部長。

報道指出，國務院僑辦於2018年併入中共中央統戰部，但仍保留「牌子」；目前統戰部設立僑務綜合局（九局）、僑務事務局（十局）處理僑務工作。

潘岳擔任中國國家環保局副局長期間，處理霧霾、沙塵暴、水污染、土壤污染，曾掀起「環保風暴」，關停大量環境違法項目。潘岳在環保總局首次新聞發佈會上，以總局副局長和新聞發言人的身份宣佈停建金沙江溪洛渡水電站（僅次於三峽的中國第二大水電站），當時媒體評價為「一向比較沉默的國家環保總局這次居然一下摸了一批『老虎屁股』」，並稱潘岳「敢為，氣勝」。潘岳得罪既得利益集團，仕途一度被邊緣化，但獲最高領導人賞識，提拔為正部級，如今出掌僑辦，實權大增。

現任中共總書記習近平於1996年擔任福建省委副書記期間，曾分管農業農村工作和脫貧工作，並推行科技特派員制度，2000年出任福建省長。到了2002年，習推出專題研究和理論總結「南平經驗」，撰寫《努力創新農村工作機制——福建省南平市向農村選派幹部的調查與思考》的文章，發表在《求是》雜誌上，獲得幹部和專家學者一致好評。

潘岳出生於1960年，父親潘田曾參與組建解放軍鐵道兵部隊，是青藏鐵路勘探設計先驅者，也是中國前國家主席江澤民大學時代的「革命領路人」。潘岳的前妻劉朝英是政治局前常委、中央軍委常務副主席劉華清的女兒。

1984年《中國環境報》創刊時，潘岳以23歲之齡擔任組長，「六四事件」之後，時年31歲的潘岳擔任《中國青年報》副總編輯，主持撰寫了1.4萬字的研究報告《蘇聯劇變之後中國的現實應對與戰略選擇》。除了官員、記者，潘岳還有一個身份就是詩人，2001年推出《潘岳詩文選》，由國學大師南懷瑾作序，南懷瑾還評價他「潘岳老弟，中年氣盛，銳意如風雷」。2010年，潘岳獲得菲律賓國會贊助的麥格塞塞獎，表彰他「將環境議題提升到國家戰略層面上來」。

《星島日報》／中央社

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