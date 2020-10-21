青島柴犬疑遭老翁毒手 狗主尋犬只見一堆紅肉

山東青島狗主劉先生飼養的柴犬大福日前走失，他透過閉路電視查到，大福被一名在附近擺水果攤的老翁拖走，劉先生幾經辛苦找到老翁後，以為可以領大福回家，怎料大福已化為一堆紅肉。

劉先生到老翁家中見到一堆紅肉，老翁說：「這是雞腿。」劉先生這才覺得不對勁，於是追問：「你是不是把狗殺了？」老翁否認並誇下海口指，可以把肉給劉先生拿去化驗。

劉先生於是將肉拿到派出所認證的寵物醫院掃描，從頸的位置找到記錄大福身份的植入晶片。劉先生指，老翁在附近擺水果攤，事件發生後就沒再見過他，聽說已搬到別處擺檔。劉先生已報警處理，但內地沒有動物保護法。

不少網民得悉事件後力數老翁，「這老頭肯定經常宰殺狗肉，是個慣犯，不追究責任，就是社會對他的縱容，老頭今後更會勇氣傍身，走上一條瘋狂吃下去的不歸路」、「這是偷竊，還是故意損壞他人財務啊，柴犬也得5k+了吧」、「至少是盜竊他人財物罪」。

看看新聞網

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