美國大選●專題｜「戰狼」全球起火頭 「擁抱熊貓派」再無立足之地

中美由友好到交惡，替美國在背後出謀獻策的，當中有不少是熟悉中國問題的「知華派」或「中國通」，這批人大致可分為主張對中國友善的「鴿派」，以及要求強硬制華的「鷹派」；亦有人對這兩派人加以形象化，形容他們為「擁抱熊貓派」（Panda Hugger），以及「屠龍派」（Dragon Slayer）。曾叱吒風雲的「抱擁熊貓派」近年已成美國政壇的「票房毒藥」，甚至被指「樹倒猢猻散」。有指，今天華府再無親華派，這完全是由中國一手造成。

早在10多20年前，已有人用「擁抱熊貓派」以及「屠龍派」來形容，對華立場兩極化的「鴿派」與「鷹派」。2017年，曾擔任美軍亞洲事務顧問的中國問題專家洛森（Ben Lowsen），再在這兩派中加入深諳中國文化、歷史與國情的「漢學派」（Sinologist），以及以資深外交官作為代表，主張與中國保持接觸，但也要保持警惕的「外交派」（Diplomat），作為對中國通門派演變的分析框架，一度引起不少話題。

曾有人引用洛森的分析框架作出分析，1970年代冷戰高峯期，美國極力拉攏中國打擊蘇聯，但對當時仍處於鐵幕下的中國一無所知，「漢學派」因此成為華府的新貴。及至1979年中美建交，「擁抱熊貓派」開始長時期主導美國的對華政策。直至1989年，北京發生「六四屠城」，「擁抱熊貓派」受挫，主張人權與經貿掛鈎的「外交派」開始發揮更大影響力。之後，經歷1996年台海危機、2010年南海主權爭議升溫，「中國威脅論」高唱入雲，「擁抱熊貓派」開始走向衰落，而「屠龍派」則逐漸主導美國的對華政策。直至近年，中國「戰狼」個性盡現，華府已再無「擁抱熊貓派」立足之地。

2018年11月，美國30多名知名中國問題專家發表研究報告《中國影響力與美國利益：提高建設性警惕》（Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance），承認美國過去幾十年誤判中國，中國並未因為經濟發展而出現民主化，以及變得更開放、更自由，相反更日趨獨裁專制，對外則越來越好鬥兼具侵略性，甚至利用美國民主社會的開放性於過去數十年大舉滲透，企圖影響美國的政治、經濟與民心。

參與撰寫該份報告的學者，很多都是過去被視為「抱擁熊貓派」的代表人物，像是沈大偉（David Shambaugh）與葛來儀（Bonnie Glaser），甚至還有知名的政治學者福山（Francis Fukuyama）。美國輿論當時形容，這是「美國一整代中國專家的覺醒」。

中國通四大門派：

擁抱熊貓派（Panda Hugger）

主張：支持對華合作與接觸，強調中美共融在全球化的積極作用

代表人物：前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）

漢學派 （Sinologist）

主張：深諳中國文化、歷史和國情，對華友善

代表人物：歷史學家費正清（John King Fairbank，1907至1991年）

屠龍派（Dragon Slayer）

主張：提倡對華強硬，遏制中國發展

代表人物：美國歷史學家卡根（Robert Kagan）、美國國防部顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）

外交派（Diplomat）

主張：支持與中國保持接觸，也須保持警惕；提倡中美經濟聯繫與中國人權狀況掛釣

代表人物：李潔明（James R. Lilley，1928至2009年）

《蘋果》記者

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