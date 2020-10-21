中澳諜戰｜路透：遭京拘留的華裔作家楊恆均爆 「自己曾當中國間諜」

澳洲籍作家、民運人士楊恆均（原名：楊軍），遭中國檢察院正式落案檢控間諜罪，於本月7日發出起訴通知書。路透社獨家報道，楊恆均曾於2011年寫密函給一名學者，透露自己曾是中國間諜。

在給曾教授他、悉尼的自由派學者馮崇義的信中，楊恆均透露，自1989年起，他為中國國家安全部效力10年，直至移居澳洲，他稱自己1992年被派往香港為中國國家安全部分支工作，在香港回歸中國後，再被派往美國華盛頓。

馮崇義表示，55歲的楊恆均被中國當局指加入不明的間諜組識，並危害國家安全，面臨10年以上的監禁。馮又表示，這是首次公開楊恆均曾當中國間諜的細節。

惟路透社指，未能證實楊提及自己曾為中國政府當間諜，和其他在信中提及的資料是否真確。

10月12日，中國外交部發言人證實楊恆均已於10月7日被控犯間諜罪，並且正在對該案進行初審。澳洲政府總理上週發表聲明，稱沒有證據證實楊恆均的間諜活動。

十多年前，楊恆均在撰寫數百篇有關中國，美國和台灣政治的文章之後，開始在網上獲得關注。他於2011年首次在中國被警察拘留，理由是他懷疑是北京茉莉花革命的煽動者，網民後來發起抗議活動。在澳洲政府亦發聲，三天後楊才獲釋。

楊在2011年5月給馮崇義的信件中，否認自己是抗議活動的幕後黑手，並說他告訴警方他於1989年以後為中國國安部門工作。根據他的來信，楊從1992年開始在香港替中國國安工作，直到1997年香港回歸後，自己再到華盛頓。馮崇義指，楊恆均在香港時，是在旅行社裏工作，而在華盛頓，他則是一個智庫研究員，惟這封信中未有提相關活動。

中國外交部沒有立即回應對楊恆均在香港和華盛頓的工作。2011年，楊曾要求審問他的廣州警方，與中國國安部門聯絡，以核實其身份，同時又表示，由於幾年前他已離開安全機構，因此他毋須發表有關中國民主的文章：「那是為了促進中國的社會進步和政治體制改革，以實現民主現代化，而不僅僅是成為間諜。」

馮崇義指，楊恆均於1999年移居澳洲，並離開了中國國安部，並於2002年成為澳洲公民。

路透社

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