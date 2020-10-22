美兩院提案撐台　倡邀軍演　交往鬆綁

美國參眾議院分別提出「抗中撐台」法案。參議院方面，兩黨參議員在當地時間20日聯合提出「台灣關係強化法案」，由外交、軍事、商業等多方面提升美台關係；眾議院的「中國工作小組」則提出綑綁式法案，內容囊括對抗中共全球惡意影響力、支持美台交往限制鬆綁、定期軍售給台灣等。

美國參議院的「台灣關係強化法案」由被中國制裁的共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio，圖）和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）聯合提出。根據草案內容，法案生效90天內，美國總統應成立跨部會台灣政策工作小組，研究強化美台關係的政策與作為，並繳交報告給國會。工作小組成員應囊括白宮、國安會、國務院、國防部等部門的資深官員。

擬升格台北辦事處處長

在外交方面，「台灣關係強化法案」要求升格美國在台協會（AIT）台北辦事處處長一職，未來提名案需比照美國一般駐外大使任命。此外，在軍事方面，法案指出美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演練，也應與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

另外，為趕在任期完成前通過重要法案，共和黨5月成立的眾議院「中國工作小組」於周一綑綁式提出137部法案，內容包括對抗中共全球惡意影響力、對在聯合國體制內進行惡意影響力的會員國究責等，直接與台有關的法案就有7部，當中包括美軍應防止大陸武力侵台，允許台灣外交官與軍人在美國執行公務時，展示中華民國國旗與穿着制服等。

中央社