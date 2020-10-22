習近平主持政治局常委會 「十四五」着力構建國內大循環

新華社報道，中共中央總書記習近平今日在北京主持中共中央政治局常務委員會，聽取「十三五」規劃總結評估匯報。

會議強調，各方面要深刻認識「十四五」時期，中國將進入新發展階段的重大判斷，貫徹落實新發展理念，着力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平指，在黨中央的帶領下，沉着應對外部挑戰，又受疫情嚴重衝擊，但「十三五」規劃實施順利，主要指標總體將如期實現。

習近平強調「十三五」後，中國經濟、科技實力、綜合國力躍上新的台階；經濟運行總體平穩、結構持續優化、農業現代化穩步推進、脫貧攻堅成果舉世矚目、污染防治力度空前加大、生態環境明顯改善，全面深化改革取得重大突破、對外開放持續擴大、「一帶一路」成果豐碩。

習近平指，「十三五」進一步彰顯中共領導及社會主義制度優勢，廣大黨員幹部政治品質和鬥爭精神鬥爭本領得到錘煉，是國家新征程有力的政治保證。

會議指，要做好「十三五」規劃收官和「十四五」規劃編制工作，緊盯脫貧攻堅及保持污染防治，確保「十三五」全面建成小康社會奮鬥目標。

另外，五中全會將於10月26日至29日在北京召開。

新華社

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