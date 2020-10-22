兩岸疫情速遞｜大陸增14宗上海佔8宗 內地專家：普通人暫毋須考慮打疫苗

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，周三（21日）新增14宗確診個案，分別是上海8宗，廣東3宗，四川2宗，福建1宗，均為境外輸入個案。累計確診85,729人確診，4,634人死亡。另外，大陸昨日新增25名無症狀感染者。台灣累計確診548宗，7人死亡。

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上海8宗境外輸入確診 5宗涉埃塞俄比亞

上海衞健委通報，昨日（21日）新增8宗境外輸入確診，患者全為中國籍，當中5人在埃塞俄比亞工作，於19日搭同一航班由埃塞俄比亞回上海。其他3名患者分別在法國、以色列及阿根廷回上海。

吳尊友：普通人暫毋須考慮接種疫苗

中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友周三（21日）出席一個論壇時表示，目前中國已有4款疫苗進入第三期臨床試驗，基於疫苗的有效性和保護效果還不是特別明確的情況，和境內普通百姓感染武漢肺炎病毒的機會很小，認為暫時可以不用考慮接種疫苗，應是防止病毒輸入的海關、邊防人員，以及長者和長期病患者為優先。

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