金融圈性醜聞｜男友自爆戴綠帽 揭前度為$1.7億認購投資獻身金主

內地金融圈爆性醜聞！近日，一宗證券公司女職員疑為獲值1.5億人民幣（下同，約1.77億港元）的投資認購，竟甘願與金主上床的事件，引發關注。

事緣於周日（18日），網民「鳴新善懿」在國內某知名體育論壇自爆「綠帽事件」，指前女友於1985年出生，容貌姣好，在中山證券的江蘇南京團隊從事銷售工作。二人關係原本很好，惟他一次無意中翻看對方手機時，意外發現她在協助另一家券商進行某個城投（20海發01）債券分銷工作時，與一家股份行南京分行的資訊管理負責人間的曖昧聊天紀錄。

當時有網民提出質疑，「鳴新善懿」於是透露更多細節，指事情發生於今年8月。後來有人發現「鳴新善懿」9月曾在網上為事件大吐苦水。還有網民起底女事主，指她曾在券商的資產管理部門工作，後來才轉到投資銀行部門。

內媒記者向涉事券商求證，惟對方表示：「自己不了解，人家是亂寫的。」券商至今仍未作出澄清。

由於「鳴新善懿」在帖文曾提及「20海發01」債券，據悉，「20海發01」所指的應是海安市城建開發投資集團有限公司（以下簡稱「海安城投」） 2020年非公開發行公司債券（第一期）。雖然未能證實桃色事件是否屬實，但中山證券今年因為內控不完善、相關工作人員工作失職等問題，遭到監管部門的重罰。

廣東錦龍股份（000712.SZ）是中山證券的控股股東，根據其7月11日公告顯示，中山證券原債券融資部負責人邢X利用職權便利、涉嫌利益輸送，被證券監管機構在行業內通報警示，其涉嫌經濟犯罪的線索已被證券監管機構移交公安機關處理。

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