中天生死戰｜蔡衍明出手！「我願出席聽證會」 NCC：證據明確、期待對話

台灣中天新聞台（下稱：中天）立場親中，屢次因不實和違規報道而被當局罰款，隨中天牌照將在年底屆滿，中天更換牌照案聽證會將在下周一（26日）登場，國家通訊傳播委員會（NCC）也罕見公開喊話盼神旺投資董事長蔡衍明親自出席說明。蔡今（22日）透過旗下《中國時報》刊出聲明，稱「我願意出席聽證會」，但前提是NCC依法提供完整資料、充足時間。對此NCC回應，相關資料包括違規核處紀錄等，中天新聞台均已知悉，並無不明確，也期待蔡能出席與公眾對話。

對於NCC邀蔡衍明親自出席聽證會，《中時》頭版刊出蔡衍明署名聲明，內容提到：「貴會通知邀請本人參與10月26日聽證會釐清相關議題爭議，惟因貴會所公告的議題內容未臻明確且預定給予陳述時間有限，顯然無法釐清相關爭議反而淪為各方斷章取義的藉口。」聲明又稱：「貴會若能依法提供本案相關證據資料，且先召開預備聽證程序以釐清本案之程序及實體爭議，並有充足時間陳述意見，本人萬分期盼與貴會直接溝通對話，俾利貴會做成正確的處分。」

對此，NCC回應稱，表示依照《衞星廣播電視法》第18條規定進行中天換照審查，相關資料包括申請換照營運計劃、前次換照附款和評鑑後改正情況等，都是由中天陳報，另換照期間違規核處紀錄等，裁決書都依法送達中天，中天對於NCC所述證據資料均知情，並無不明確情況。NCC重申，是否出席聽證會是個人權利，會予以尊重，這次是考慮到蔡衍明對中天日常營運和經營理念最為熟悉，若能親自出席聽證會，至NCC闡述營經理念，將有助於釐清各界對於中天新聞台營運相關疑義。

NCC強調，報載「蔡衍明董事長期待與本會直接對話」，該會亦有相同期待，因此誠摯邀請蔡衍明董事長親自出席聽證會，開啟公眾對話，不僅有利於行政程序進行，亦是未來媒體監理與公私協力典範。

國民黨革實院長羅智強今日召開記者會表示，從下星期開始，將租用公車貼出「為新聞自由請命、蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告，並繞經行政院，直到中天審完為止。對此，行政院發言人丁怡銘稱，6年前羅還在馬英九政府時，也不是因為新聞自由讓中天換照，而是設下幾個條件，包括定期員工訓練、遵守新聞倫理、保護兒少和婦女權益、要求專職編審人員、設立獨立審查人、遵守新聞公約等。丁說，外界有所誤解的是，NCC審查不是要不要關掉一間電視台，而是新聞頻道到期，依照新聞專業是否給予更換牌照。

丁怡銘指出，「上一個6年，中天新聞台被罰1,000多萬新台幣（下同，270萬港元），這兩年只被罰900多萬（243萬港元），相信這樣的努力和提升，若全民看得到，NCC委員也看得到」。丁重申，新聞自由受《憲法》保障，但新聞頻譜是全民的公共財產，並非一旦取得就可以不受法律限制、終身世襲的權利。NCC委員根據法令獨立行使職權，審查各新聞台執照到期後的換照許可，政院不會干預。

中天是中天電視股份有限公司旗下媒體，它與台灣四大報之一的《中國時報》同為「旺旺中時媒體集團」成員，其母公司是經營食品產銷的「旺旺集團」，目前大陸市場是旺旺主要獲利來源。旺旺集團董事長蔡衍明政治立場親中。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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