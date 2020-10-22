中國高調紀念抗美援朝70周年 金融時報：歷史已成中美之間最新戰場

中美關係持續緊張之際，中國官方高調紀念抗美援朝70周年的同時，中朝關係更趨緊密。中共將在明天上午10時於北京人民大會堂舉行紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會，屆時國家主席習近平亦會出席並發表講話。英國《金融時報》 則表示，在圍繞中國加入朝鮮戰爭70周年而出現的民族主義和反美情緒急劇上升之後，歷史已成為中美之間的最新戰場。時事評論員劉銳紹表示，中美及朝美關係惡化，中國高調紀念韓戰70年是想激化中國人民記憶，勾起當年戰爭的慘烈，引發仇美情緒。

北京明日高調舉行抗美援朝70周年紀念活動，中共中央、國務院及中央軍委向參加抗美援朝出國作戰的、健在的志願軍老兵等頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。官方新華社今日發表時評，稱抗美援朝戰爭，是保衞和平、反抗侵略的正義之戰。70年前，為保衞和平，反抗侵略，中國黨和政府毅然作出抗美援朝、保家衞國的歷史性決策，英雄的中國人民志願軍抗美援朝，高舉正義旗幟，同朝鮮人民和軍隊一道，捨生忘死、浴血奮戰，贏得抗美援朝戰爭偉大勝利。70年後的今天，深切緬懷志願軍英雄，銘記這場正義之戰的偉大勝利，弘揚偉大的抗美援朝精神。

而朝中社今日報道，北韓領導人金正恩到平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，向包括中共前領導人毛澤東兒子毛岸英的陵墓送上花籃和向烈士鞠躬致意。金表示，自從兄弟的中國人民的優秀兒女踴躍報名參加朝鮮人民神聖的祖國解放戰爭已過70年，但對於中國人民志願軍在極其困難的情況下也高舉抗美援朝保家衞國旗幟，忘我犧牲地支持和聲援朝鮮的不朽功績和英雄功勳，朝鮮人民記憶猶新。金還說，中國人民志願軍赴朝參戰為北韓爭取祖國解放戰爭的偉大勝利作出歷史性貢獻，不管歲月流逝、世代交替，朝中兩國軍隊和人民把自己的命運聯繫在一起，同生死共命運，用鮮血爭取到的偉大勝利依然不變，意義巨大。

英國《金融時報》表示，今年的紀念活動與5年前形成鮮明對比，當時對那場戰爭的紀念活動力度降低，因為中國簽署了旨在阻止金正恩加速推進朝鮮核武器和導彈計劃的聯合國制裁協議。

近年來，與美國的緊張關係改變了中國的考慮。智庫清華-卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy）的朝鮮半島問題專家趙通表示：「美國決心遏制中國，這在中國已日益成為一種共識。」

「中國不認為在朝鮮問題上與美合作會對改善關係有甚麼幫助。」

「打得一拳開，免得百拳來。」內地軍事專家孫小偉日前對《大公報》表示，中國毅然赴朝作戰，最終打敗了美國及「聯合國軍」，抗美援朝的偉大意義一直持續到今天。孫說，「我們沒有要取代美國的意願，我們不想取代誰，......在我們涉及國家安全的問題上，中國過去不會退讓，今後也絕對不會退讓，『我們當初都不怕，現在怕甚麼？』」香港中評社指出，近期正高調紀念抗美援朝70周年，「其活動之多、規格之高，都超過以往」，這是為了繼承和弘揚抗美援朝精神，但對美台而言，這是警告與提醒。

時事評論員劉銳紹表示，比起過去周年紀念，今年紀念韓戰活動規格特別高，包括中共七常委及國家副主席王岐山參觀主題展覽，閉館6年的抗美援朝紀念館重新開放，發行紀念幣，央視播出抗美援朝歷史紀錄片《為了和平》。中國高調紀念韓戰70年，是想激化中國人民記憶，勾起當年戰爭的慘烈，引發仇美情緒。

《人民日報》2013年及2017年有文章提到，中共曾認為韓戰是金日成的任性致使，令中國承受巨大傷亡等成本，顯示中共曾為過去作反思，但眼前現實是習近平認為對美鬥爭至關重要，現時只能在孤立情況下與北韓合作；北韓也發現無法單獨與美國對抗，中朝於是在朝鮮半島戰略部署聯合起來。

劉又提到，在兩岸問題方面，大陸認為美國不斷支持台灣，自覺需要引起國際戰爭的政治張力，令形勢有利於自己，並對台灣產生震懾作用。除了鞏固人民士氣，作為支持習核心的力量、國際上維持政治張力，引起中國人民的民族主義情緒，還有利內部權力鬥爭：「如果有異見聲音（反對或不支持），隨時當成政敵打倒他，這是宮廷戰鬥爭的方法，借外打內」。

《蘋果》記者／央視／朝中社／英國《金融時報》

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