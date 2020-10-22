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兩岸局勢升級｜解放軍無人機今早擾台 台軍雷達、導彈持續監控

1小時前
解放軍近日多次飛入台灣西南空域。（圖片來源：台灣國防部）

解放軍近期頻繁擾台，台灣國防部副參謀總長丘樹華今（22日）表示，上午入侵台灣西南防空識別區（Air Defense Identification Zone, ADIZ）的共機為一架無人機，台軍以雷達、導彈持續監控。

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《自由時報》報道，共機於今日上午7時10分進入台灣西南防空識別區，似乎刻意衝着台軍演習而來，空軍按慣例在空警戒、廣播驅離。

台灣立法院內政委員會上午審議《國安法》部份條文修正草案，邀請國防部副參謀總長丘樹華列席報告並進行質詢。丘樹華在接受民進黨立委沈發惠質詢時證實，今早有一架中共的無人機入侵台灣西南防空識別區，台軍則是以雷達、導彈持續監控。

沈發惠指出，雖然目前台軍戮力維護國安且克制處理兩岸緊張局勢，但近幾個月，中共顯然有提升狀況，希望以軍事恫嚇的方式，影響台灣民心。

丘樹華表示，經統計以及跟前幾年同期比較，進行騷擾的共機共艦數量增加了50%以上。中共的意圖是在消耗台灣國防，讓騷擾變成常態，因為中共機艦很多，所以可以不斷派機艦來騷擾台灣。

中央社

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台灣解放軍副參謀總長丘樹華西南防空識別區無人機
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