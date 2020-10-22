國防法修訂｜「發展利益」受損可開戰 國家安全範圍包括太空及網絡

台海局勢持續升溫下，大陸全國人大常委會日前初審的《國防法（修訂草案）》昨（21日）公佈全文內容，增加可以因為「發展利益」遭受威脅時，發動戰爭或進行全國總動員。另外，修訂增加軍委主席負責制的內容、公職人員模範帶頭參加國防教育，以及對普通高校和高中學生實施軍訓制度。

《國防法》關於「官方進入國防動員和戰爭狀態」的第八章，今次修訂其中的第44條，由「中華人民共和國的主權、統一、領土完整和安全遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員」，改為「中華人民共和國的主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員」增加了「發展利益」4字，並將條次改為第47條。

第四章名稱是邊防、海防和空防，草案修訂為邊防、海防、空防和其他重大安全領域防衞，並新增規定，國家採取必要措施，維護包括太空、電磁、網絡空間在內的其他重大安全領域的活動、資產和其他利益的安全。

現行《國防法》共12章70條，今次共修改50條、增加6條、刪除3條，調整第四和第五章的名稱。目前向公眾徵求修改意見直至下月19日。

中國人大網

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