夏灣拿綜合症｜CIA情報員疑遭微波武器暗算 美國前高官訪台遇襲感頭暈惡心

美國駐古巴和中國外交官近年傳出遭到神祕微波武器攻擊，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）21日指他們染上一種名為「夏灣拿綜合症」的神秘疾病。最新報道透露，美國中情局（CIA）高層官員訪問台灣期間也遭到暗算。CIA調查小組認為，這些攻擊是由俄羅斯主導。

GQ網站報道，曾任美國中情局高級官員的波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos），2017年12月5日清晨在莫斯科酒店房間內突然感到頭痛欲裂，站都站不穩，原本以為是食物中毒，後來發現是遭全球各地都存在的神秘武器鎖定攻擊。

波利梅洛普洛斯稱，他與數十名派駐海外的美國外交官、中情局特工，以及美國政府僱員一樣，遭到甚至連美國本土都存在的全球各地的秘密裝置鎖定攻擊，如今CIA的調查指向俄羅斯是罪魁禍首。

目前一些專家和醫生認為，他們遭到不明的新型導能武器（directed energy weapons, DEWs）攻擊，雖然許多這類明顯攻擊事件已被公開，諸如在古巴和中國廣州發生的案例，但其他事件直到今日才被披露，包括中情局和白宮官員指稱，是在美國本土鎖定美國公民的攻擊事件。

報道稱，至2018年夏天，科學家、情報官員和記者開始聚焦於一個很可能的罪魁禍首––微波武器。

波利梅洛普洛斯因那次攻擊的後遺症，於2019年4月決定從任職26年的中情局退休。他退休後仍與在中情局總部的同僚與友人保持聯絡。從他們身上獲知的消息後讓他感到震驚，這類明顯攻擊持續在全球各地發生。

一名消息人士透露，兩位CIA高官於去年秋天前往澳洲會晤該國情報官員，澳洲是美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）成員。兩人在澳洲酒店房間感受到奇怪聲音、頭部壓迫感，以及耳鳴。消息人士指出，他們出現惡心和頭暈症狀。

兩人其後轉往台灣會晤台灣情報官員，他們在台灣的酒店房間，再度感受到相同情況。消息人士指出，這類攻擊變得越來越大膽：在澳洲和台灣遭攻擊的其中一位CIA官員，是CIA五位最高階官員之一。不論幕後黑手是甚麼人，他們也開始在美國本土攻擊美國人。

中情局成立的調查小組成員認為，受害人腦部所受傷害是由微波武器造成，微波音頻能穿透牆壁和窗戶導向攻擊目標，甚至在數公里外也能奏效。鑑於波利梅洛普洛斯以及其團隊自2017年以來就一直從事針對俄羅斯的任務，以及有關微波生物效應的科學文獻大都是由蘇聯和俄羅斯發表，調查人員認為俄羅斯人很可能是幕後黑手。

GQ網站/中央社

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