中日關係｜共同社：兩國正協調王毅11月訪日 美日澳印合作將成討論議題

中美兩國關係緊張，中國積極與其他國家保持良好關係。日本共同社報道，多名日本政府消息人士今日透露，中日兩國政府已開始協調外長王毅訪日事宜。王毅擬與日本首相菅義偉、外相茂木敏充等舉行會談。

上次中國高級官員訪日是中央政治局委員楊潔篪在安倍政府時期、即今年2月下旬的訪問。王毅與日方會談中，中國公務船駛入釣魚台、美日澳印四國合作將成為議題。

相關人士透露，中日雙方將於近期着手協調具體日程。日本政府消息人士指，日程以11月為中心，又指「王毅本人很積極，今後將確認雙方的日程安排」。中國外交部發言人曾於本月9日的記者會上透露，王毅希望早日訪問日本。

報道指，國家主席習近平訪日一事很大機會不會成為主要議題，因為武漢肺炎疫情不知何時平息，實現習近平訪日的條件尚不具備。不過，雙方或許將就高層交流的重要性達成共識。

共同社

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