貧困縣斥億元建巨型女神像

中國年底要完成全面脫貧，但在政府財政大力支持下，地方一些濫用經費的做法不斷曝光。曾被列為貧困縣的貴州劍河縣，耗資8,600萬人民幣（約1億港元）建造世界最大苗族女神像，但由於開工建設期處於脫貧攻堅時期，資金運用引發輿論質疑。當地官方回應指，雕像建設並沒有使用國家扶貧基金，目前已暫停建設雕像的附屬設施。

被轟資金應用於扶貧

2017年，這座以不銹鋼鍛造成、象徵苗族美神的仰阿莎雕像建成，總高達88米，同年12月獲認證為世界最大的仰阿莎雕像。當地政府為發展旅遊業，同時斥巨資打造仰阿莎溫泉小鎮和縣城景區建設。其中溫泉城核心區一期工程總佔地面積約430畝，總投資約12億元（約14億港元），整個項目都由劍河縣投資。

不過劍河縣本為國家級貧困縣，直至今年3月才退出貧困縣的名單。網民質疑如果將建造的資金用於脫貧，該縣脫貧的時間或會更早，斥巨資打造豪華工程，倒不如將資金用於扶貧。

劍河縣官方昨發出通報，指仰阿莎雕像項目在2017年開始建設，並沒有使用國家扶貧資金。而該縣在2019年實現減貧摘帽，大力推動旅遊業發展。劍河縣宣傳部一名工作人員表示，仰阿莎雕塑建成後不久曾遭質疑，適逢2018年至2019年，全縣投入脫貧攻堅，當地政府將所有資金用於突擊脫貧攻堅工作，其他工作例如旅游業已放緩，其附屬設施中途已暫停建設。

中新社