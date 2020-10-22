鍾翰林赴台遭跟蹤｜台揭主嫌為「港老闆」 檢方不起訴痛批：為虎作倀

去年初主張港獨的「學生動源」前召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦在台與《自由時報》政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，卻被偷拍放上香港《文匯報》、《大公報》頭版稱兩人暗會總統蔡英文「密使」。蘇永耀及楊月清不滿私人行程曝光，提告妨害秘密。台北地檢署查出，偷拍的人竟然是 一統徵信社員工，一統總經理趙柏凱坦承受委託以每天2萬元新台幣（下同、約5,400港元）跟監鍾翰林等人，而委託一統的是香港僑生李彬豪，李也供出是香港的「老闆」指示。但檢方考量，今以罪嫌不足不起訴趙、李等11人，但痛斥他們貪圖小利、為虎作倀。

《蘋果》記者今日致電台灣「一統徵信社」總經理趙柏凱了解情況，趙反問是否查問3名港青跑來台灣的事嗎？之後他多番回答「沒有」，也否認曾遭台灣檢警調查：「沒有發生這些事情呀。」記者再追問是否涉及《文滙報》記者跟拍時，他說：「沒有呀，我們跟大陸這塊沒有交集呀。」最後，趙指要了解一下台灣的相關報道才作出回應。

《蘋果》記者向香港偵探社Pi investigation查問時，對方反問：「喺邊度聽番嚟㗎？」之後記者道明來意指是否認識李彬豪到台灣跟蹤，他否認：「無啲咁嘅事。」匆匆掛線。

台檢警查出，偷拍的人竟然是 一統徵信社員工，一統總經理趙柏凱坦承受委託以每天2萬元跟監港青，而委託一統的是香港僑生李彬豪，李也供出是香港的「老闆」指示。但檢方考量，跟監、偷拍地點都在公共場所，今以罪嫌不足不起訴趙、李等11人，但痛斥他們貪圖小利、為虎作倀。

台檢警調查發現，鍾翰林等3人去年1月赴台後，從機場開始就被一統徵信社人員跟監，而3人曾到西門町、國史館等地旅遊，期間與蘇姓記者和楊月清見面，這些活動都被跟拍，照片還登上親共的《文匯報》等香港媒體， 報道「學生動源」召集人鍾翰林為首的3名「學動」成員赴台，與多名「台獨」組織成員會面。 蘇男和楊女認為自己遭偷拍，憤而提告，鍾翰林3人則已回港，未提告訴，但檢警認為偷拍案不單純，組成專案小組調查，發現跟拍港青的人全是一統徵信社員工，但一統徵信社台北總公司的總經理趙柏凱應訊時卻辯稱，並沒有拍照，只有派人跟監，而委託一統的是男子李彬豪，以每天2萬元委託一統跟監港青。

台檢方在一統徵信社也未搜索到相關照片，而李男應訊時也供出，自己是香港僑生，赴台唸書並工作，領有台灣居留證，之所以會委託一統跟監港青，是受香港徵信社Pi investigation的成員委託，才在台找徵信社跟監，但他並無收受任何好處，也不知動機。由於李男供出的徵信社在香港，究竟實情為何，不得而知。檢方考量，3名港青和蘇男、楊女等人都是在西門町、國史館、馬路上等公共場所被偷拍 ，偷拍者並不構成妨害秘密罪，但由於被偷拍的港青在香港曾從事反送中等活動，檢方認為他們赴台遭偷拍有政治目的，在不起訴書痛斥一統徵信社貪圖小利、為虎作倀，為外國勢力在台蒐集國人行蹤。 而檢方雖然不起訴李男，但也在不起訴書內指出李男赴台唸書、工作，又領有工作居留證 ，卻在台灣從事跟居留證目的不符的事情，進行情蒐工作，目的並不正當。

台灣《蘋果動新聞》

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