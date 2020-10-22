中國首三季度經濟增長負轉正 劉鶴：今年很大機會正增長

副總理劉鶴在2020金融街論壇年會開幕式上發表主旨演講，指前三季度，中國經濟增長0.7%，投資和進出口指標升勢明顯，消費指標正在發生積極變化，主要經濟指標逐季度向好，今年很大機會實現全年經濟正增長。

劉鶴指出，滿足消費需求對經濟發展具有重要作用，隨着人均GDP向更高水平邁進，中等收入群體的衣食住行、教育、醫療等蘊藏巨大消費潛力，投資正向這個方向轉化。而現時在疫情衝擊和一些因素干擾下，出現產業鏈供應鏈阻斷現象，但壞事正在變成好事，企業和科技界全面提升科技創新能力，努力解決卡住的問題，推動產業升級，中國會繼續鞏固國際供應鏈。

劉鶴續稱，中國的金融系統下一步要繼續順應新趨勢，構建新格局，重點做好以下工作：一是堅持穩健的貨幣政策靈活適度。二是大力發展多層次資本市場，堅持「建制度、不干預、零容忍」9字方針，完善資本市場基礎制度，提高上市公司質量，優化市場結構，強化信息披露和投資者保護。三是構建多層次銀行機構體系，加快優化大銀行經營發展方式，提高服務實體經濟的能力；深化中小銀行改革，完善法人治理結構；堅決化解各類風險。四是注重發揮金融科技的作用，大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等技術正在深刻改變未來金融生態，要趨利避害，促進金融科技健康發展。五是繼續推進全面對外開放。

外交部發言人趙立堅昨日亦在例行記者會上表示，中國前三季度經濟增長由負轉正，在當前疫情蔓延、經濟低迷的背景下，取得這樣亮眼的成績十分不易，這充份展示出中國經濟的強勁韌性。中國14億人口所形成的超大規模市場和巨大內需潛力，將為中國和全球經濟增長提供更有韌性、更具活力、更可持續的發展動能。

趙立堅指出，當前，中國正在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，在重要領域和關鍵環節也將繼續推出更多改革舉措。中方將進一步擴大內需，擴大對外開放，同世界更多分享中國的發展紅利。

新浪財經／《新京報》

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