台東沙包機上周受阻被爆撞正解放軍射導彈 今颱風取消 下周一再飛

一架接送台軍官兵前往東沙群島的立榮航空包機，上周四（15日）因無法進入香港飛航情報區被迫折返。《南華早報》引述消息指，香港機場控制塔臨時通知立榮航空，在2.6萬呎以下的上空有「危險活動」是指「解放軍正進行空對空導彈演練」。立榮航空原定在今日（22日）的定期航班，也因颱風和外圍環流影響取消，延至下周一（26日）再飛，包機航班中斷至少長達半個月。

《南華早報》引述接近解放軍消息的駐京人士透露，立榮包機當日不能提升至安全高度，故未獲准進行香港飛航情報區；而解放軍當日在南海進行空對空導彈演練。

台灣海巡署昨稱，立榮航空的定期包機因天候影響取消，26日將補飛，29日定期包機則無調整計劃。雖然客機班次受阻，但船艦運補民生物資沒有問題，仍按照計劃出發，只是同樣受到天氣影響，船速放慢。

立榮航空ATR72-600型包機15日上午9時05分自高雄小港機場起飛，因負責香港飛航情報區的香港區管中心臨時通知立榮航空，2.6萬呎以下有危險活動，無法進入香港飛航情報區，需要中途返航，約9時44分掉頭，10時22分折返小港機場。

中央社／《南華早報》

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