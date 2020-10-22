倘命蔡惠民掌港教區　陳稱死不同葬

陳日君亦提到香港主教繼任人爭議，指在續簽主教任命臨時協議上，梵蒂岡較中共更緊張，不排除北京乘機逼教廷任命親北京的香港教區副主教蔡惠民為港區主教。陳揚言，一旦蔡接任，他將避免和蔡同場出現，以示抗議。他重申，為不想和蔡葬在一起，他死後不想葬在主教座堂。

88歲的陳日君上月底前往羅馬，希望游說教宗方濟各不要任命蔡惠民出任港區主教，但未獲接見。他在專訪指，教廷原屬意輔理主教夏志誠接任，但擔心北京反應；帕羅林則屬意蔡惠民接任，但礙於香港反對意見，教廷惟有在夏、蔡外另覓人選。但有迹象顯示，教廷有意再找蔡。陳日君擔心，一旦教廷任命親北京人士出任香港主教，香港教區將出現混亂：「就不會照聖經或者教會的訓導，去照習近平的命令，那就不對了。」

轟國安法扼殺言論自由

他不點名批評蔡自以為是教廷屬意人選，近期在教會安插人馬，也懷疑他透過代理主教湯漢樞機，要求神父講道理不要講政治。縱使羅馬之行無功而還，但陳日君深信天主會解決爭議：「我們天主教信天主的、不是信人的，人有時候可能很笨手笨腳，但是天主會解決的。」

陳日君亦批評港區國安法扼殺言論自由，「說話都不讓說了」、「有這個國安法，甚麼都沒有了」。他又指教育局不准討論中方視為敏感問題，「真的邪惡得不得了」；他不點名批評教育局長楊潤雄離譜，建議和他公開討論。

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