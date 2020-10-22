中梵協議｜續簽2年 專家：對台灣衝擊大 但中梵建交屬同床異夢

中梵主教任命協議今日到期，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）證實，協議將續簽兩年。《環球時報》英文版亦報道，中梵今日會簽署協議，並引述消息人士指，這代表梵蒂岡即使面對外界壓力，仍有意進一步推進與中國的外交關係。消息對於中梵來說也許是喜訊，但有學者指，對台灣來講也許是一個悲訊。

台灣中央研究院近代史研究所前副研究員林泉忠指，中梵續簽協議後不會馬上建交，但一旦建交，固然是台灣不樂見的。他解釋，台灣目前只剩下15個邦交國，相比其他島國，梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國，雖是一個很小的國家，但影響力覆蓋五大洲，稱得上是台灣最有意義的邦交國，如果失去與梵蒂岡的邦交關係，台灣的國際空間就會再度縮小。

不過，歐美國家、日本、南韓、新西蘭、東南亞國家都選擇與中國建交，即使中梵要建交，台灣雖然不樂見，可是也沒有辦法，因為「台灣太弱了」，即便是斷交，也只能表達遺憾，只能接受。此外，台灣雖然低調，但相信極度關注中梵續簽協議，也為對外交層面的影響做好準備。

但林泉忠指，對於是否建交，中方仍有一定考量，而台北的反對並非主要因素。林解釋，中梵之間的矛盾在於愛國教會跟地下教會的不協調，一旦建交就需要互相派駐外交官員、建大使館、教廷人員也可以在中國活動，會給予北京一定壓力，因此北京也相對謹慎，所以中梵要建交目前還是同床異夢。

早前美國國務卿蓬佩奧訪問梵蒂岡的時候，試圖促使梵蒂岡就中國宗教自由問題表態，遭到罕有的挫敗。中梵今日續簽主教任命協議後，林泉忠預料美國白宮會發表遺憾聲明，除此之外也不會有太大舉動，「畢竟馬上就要選舉（總統）了，說得嚴重一點，蓬佩奧也自身難保，因為不知道能不能連任。」相信梵蒂岡也在觀察11月美國總統大選的走向。

林泉忠指，中梵未來兩年如何處理宗教自由，以及雙方重新摸索地下教會的問題，都是中梵續簽協議後，外界可持續觀察的地方。

《蘋果》記者／路透社

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