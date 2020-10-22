挺習紅二代潘岳掌僑務辦

中國國務院僑務辦公室易帥，據報由中央社會主義學院黨組書記潘岳（圖）接任，他同時擔任中共中央統戰部副部長，主管僑務工作。據指潘岳是「紅二代」，本身在政治、宗教、環保等多個領域都有研究，2002年曾力挺時任福建省長的習近平總結「南平經驗」。

本港《星島日報》昨引述消息透露，潘岳接替許又聲擔任國僑辦主任，但63歲的許又聲仍任中央統戰部副部長。現時統戰部部長由中央書記處書記尤權兼任。

今年60歲的潘岳為紅二代出身，早年曾參加解放軍、做過記者。1998年，潘以38歲之齡出任國家技術質量監督局副局長，為當時最年輕的副部級官員之一；40歲就擔任國務院經濟體制改革辦公室副主任，當時的主任是現任國家副主席王岐山。 2000年，時任福建省長習近平在閩北南平進行農村改革，潘岳發表《從政治的高度看南平經驗》的文章力挺，認為有助鞏固基層政權，引發「南平經驗」大討論。

曾被邊緣化

2003年，潘岳進入國家環保局，在環保領域工作12年。他任內曾掀起「環評風暴」，叫停多個違法建設的大型項目，又推動綠色GDP核算，獲美國《商業周刊》評為「亞洲之星」。不過潘岳亦因為這場環保風暴，衝擊不少利益集團，2008年後逐漸被邊緣化。如今出掌僑辦，實權大增。

中央社