哈佛、耶魯、史丹福漏報中俄資金

美國教育部在當地時間20日發表報告，指多間大學嚴重漏報來自中國、俄羅斯等國獲得的外國資金，單是這次報告的12家學府，合計漏報約65億美元（約504億港元），當中包括哈佛、耶魯和史丹福大學等知名學府。報告指，大部份學府與中國華為有財務往來，當中一間更與中共有直接往來。

12學府涉504億

該份由美國教育部發出的報告共34頁。美媒報道，美國《高等教育法》要求教育機構，透明報告來自外國的餽贈和合同，但該法多年來都未有嚴格執行，直到美國國會去年發表跨黨派報告，警告設有孔子學院的教育機構中，有七成沒向教育部說明捐款來源，致教育部下令擴大對院校外國資金調查。在這次被查的12間學府中，教育部發現65億美元未報告的財務關係，當中包括哈佛大學、耶魯大學和麻省理工學院等。

報告中的早期調查顯示，12間學校中大部份與華為有財務往來，有美國官員稱這對國家安全構成威脅，另外則與俄羅斯政府和沙地阿拉伯、卡塔爾的機構交易。報告沒明確點名那家學府涉及怎樣的指控，但美媒報道指，麻省理工學院自2013年起與華為簽合同，涉約1,100萬美元（約8,610萬港元）。麻省理工發言人指，學校已沒任何與華為有關協議。

美聯社/《華爾街日報》