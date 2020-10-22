楊恆均密函自認共諜　曾駐港

澳洲籍華裔作家、民運人士楊恆均（圖）本月7日遭中國控以間諜罪。路透社昨獨家報道，楊曾於2011年寫密函給學者馮崇義，透露自己曾是中國間諜。楊在信件稱，他自1989年起就為中國國安部效力長達10年，直至移居澳洲，其間曾被派往香港及華盛頓。

被派任中旅社職員

楊恆均的信件長達13頁，與楊亦師亦友的澳洲悉尼科技大學中國研究中心副教授馮崇義稱，這是首次公開楊曾當中國間諜的細節。楊在信中坦白，他自1989年起為中國國安部效力10多年，直至移居澳洲，1992年被派往香港當中旅社職員，直至香港主權移交為止，其後再被派往華盛頓，並在當地的智庫當研究員。

楊恆均也在信中透露他於2011年在廣州被短暫拘留數日一事。當年，楊已撰寫數百篇有關中國、美國和台灣政治的文章，在網絡獲得關注，廣州警察懷疑他是北京茉莉花革命的煽動者。他在被拘後，要求警方與國安部門聯絡，以核實其前國安的身份；同時表示，他已離開組織，發表文章時不需得到任何人的批准，又向對方闡明抱負：「那是為了促進中國的社會進步和政治體制改革，以實現民主現代化，而不僅僅是成為間諜。」

中國外交部沒有對楊恆均曾在香港和華盛頓的間諜經歷作回應；澳洲上周也發表聲明，稱沒有證據證實楊的間諜活動。路透社指，未能證實楊提及自己曾為中國政府當間諜，和其他在信中的資料是否真確。

路透社