雙循環谷經濟｜雙11天貓加碼變4日逼使錢 網民唔受 學者唔睇好：要買早買晒

中美貿易戰完結無期，加上武漢疫情打擊，內地經濟風高浪急，國家主席習近平隨即提出「內循環」打救經濟。而每年11月11日的「光棍節」，都是淘寶、天貓及京東等網購平台催谷網民購物消費的黃金時機，今年經濟低迷，網購平台也紛紛搞噱頭，將「雙11」提早兼延長，以謀商機。不過，有本港經濟學者向《蘋果》分析時卻不看好，認為成效存疑。

天貓宣佈，由今日（21日）開始「雙11」預售，消費者可分兩波購買，11月1日至3日是第一波，11月11日為第二波，將「光棍節」變「雙棍節」，變相提早兼延長。另一電商巨頭京東亦於周一（19日）表示，今年「雙11」於10月21日開始，至11月11日終止，為期22天。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健接受《蘋果》訪問時直言：「之前疫情大家留喺屋企大半年已習慣網購，要買嘅都買咗，除非價錢吸引，或者有需要，否則提早同延長購物節，成效存疑。」他認為，提早舉行「雙11購物節」，反映內地企業生意欠佳：「佢哋早啲要大家快啲買，可能連個幾星期都等唔切，畀人有一種『救命』嘅感覺，盡早谷一谷。」

徐家健又指，內地疫情緩和，經濟雖然的確出現「V形」反彈，但幅度卻未必如官方說的那麼樂觀：「武漢等地方當日封城，完全無經濟活動，依家經濟活動慢慢出現，反彈一定會有。但歐美疫情未完，根本難以比較。」徐表示，歐美疫情未完，中國製的防疫用品確實仍有市場，但其他產品定單已比昔日少了許多。

他認為，國內疫情緩和，中央目前強調內循環，但消費是基於前景的預測和收入，民眾對前景未必太樂觀，所以反彈亦未必如預期般強勁。

經濟學家羅家聰則指，目前內地經濟已比最差時期有改善，但復蘇只達疫情前的三分二或四分三。由於零售毛利較低，商家都靠銷售量保持盈利，「只能拉長消費期……同埋大家（商家）都快啲搶到生意。」也就是用網購全天候、不限時間的特點，在特別日子製造購物氣氛，令銷售額提升，但如果統計特定時間，卻未必對整體銷售額有太大幫助。

2020年，中國經濟陷於內憂外患之困境，受武漢肺炎疫情影響，經濟幾陷停頓，加上中美關係遇冷，對外貿易飽受打擊。全國多地均發放消費券催谷消費，例如今年7月1日起，規模達100億人民幣（下同，約118億港元）的支付寶全國版消費券正式開始發放；今年4月，深圳市羅湖區、福田區、光明區等區透過微信平台發放電子消費券，總金額超4億元人民幣。9月9日，全國消費促進月啟動，國家商務部後來公佈，消費促進月中，全國消費總額按月增長8.7%，其中商品消費額約2.63萬億元（約3.1萬億港元）；服務消費額約1.61萬億元（約1.9萬億港元），按月增長4.5%。

網民意見：

宗山算命：沒錢

擁抱夏天的風啊：全是套路

亥月十裡：不玩 去年買的東西今年還沒用完，省點錢

盥洗室有門：浪費時間

幹得漂亮-XHR：少一些套路直接打折申請多爽！

行夢者冫Dreamer：越來越複雜，越來越沒購買慾

草粉仙女的小魚乾：自從知道今年雙十一提前到11.1開始，我就按耐（捺）不住自己的手啦，不知道我的錢包會不會原諒我的無情

《蘋果》記者／新浪微博

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