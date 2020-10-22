地鐵毀家園被禁足 武漢女控市政府封城違法：有種等死的感覺

內地地鐵工程導致施工沉降，還引發巨坑釀成死亡事故，時有所聞。湖北武漢市一名與母親相依為命的姚青，因地鐵施工摧毀家園被逼遷，前往區政府協商時慘遭工作人員拉傷手臂而斷筋，令她頓失工作能力。她今日（22日）決定入稟起訴武漢市政府，要求武漢市中級人民法院確認在武漢肺炎疫情期間強制封閉管理違法。

姚青未受傷前擔任全國諮詢培訓工作，年薪20多萬元人民幣（下同，約22萬港元），但其位於漢口江大路23號的家，因貼近武漢地鐵3號線和8號線的趙家條站，社區多棟住宅樓宇出現裂痕，房屋出現晃動，多個單位更出現地板拱起，裂縫變大，下水管道變形，窗戶玻璃破碎，牆壁脫落、露台垮塌的情況。

去年10月，她到長江委社區追究事件時，地鐵竟派人搗毀其家露台，與對方推撞過程中，姚青左手臂被扯傷，手術費就花了10萬元（約11萬港元）。她因傷未能出差，失去了高薪工作，在上訪維權過程中「被踢皮球」，導致她患上抑鬱和焦慮症。

姚青批評，由於武漢市隱瞞疫情，後來發佈通告封城，她被迫留在家中，封城期間生活艱辛。她說：「由於物質供應跟不上，管理不到位，導致無法就醫、無法看病、無法買藥，一棵大白菜就要過一周的生活，導致我的抑鬱症和焦慮症越發嚴重。」姚又埋怨社區只提供高價菜的電話，未有派人代到超市採購，經常推說買不到菜和肉，「讓她有種等死的感覺」。

更讓她氣憤的是，武漢現任政法委官員及其退休官員父親黃楚卿霸佔消防通道，疫情的時候連擔架都無法抬入，疫情期間，其家裏根本不用出去買菜，都有人送來，而她自己卻靠一顆大白菜度日，菜，肉都無法買到。

一直在為父親染疫身故奔走維權的張海稱，姚青跟他「同是天涯淪落人」，對方的訴訟也是為當時武漢封城千千萬萬個愛害者發聲，因此，他盡力為姚青聯絡傳媒公開真相。姚青希望法院判處武漢市政的相關通告和限制人身自由的行政措施違法，避免類似情況再次發生。姚青的代表律師陸妙卿認為，任何限制人身自由的措施都只能由法律設定，而強制居民居家禁足沒有法律依據，屬於違法。傳染病防治法只規定停止人群聚集的活動，並無限制居民出門的規定。且在未宣佈武漢全市為疫區的情況下當地政府即封鎖全市，屬程序違法。

《蘋果》記者

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