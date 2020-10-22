試點推粵港澳大灣區律師執業考試 獲證書後可在大灣區9城市工作

國務院辦公廳印發文件，試點推出「粵港澳大灣區律師執業考試」，期限為3年，即日起實施。據指，港澳永久居民中的中國公民、擁護國家《憲法》、港澳《基本法》、累計至少5年律師執業經驗，以及職業道德良好，未因不良名譽或違反職業道德受懲處等人士，便可報名參加考試。考試及格並取得執業證書後，可在大灣區內地9個城市工作。

《香港法律執業者和澳門執業律師在粵港澳大灣區內地九市取得內地執業資質和從事律師職業試點辦法》文件指，「律師執業證書（粵港澳大灣區）」由廣東省司法廳頒發，然後可在粵港澳大灣區內地9個城市內，辦理適用內地法律的部份民商事法律事務，當中包含訴訟業務和非訴訟業務。

文件又提到，取得「律師執業證書（粵港澳大灣區）」者，可受聘於大灣區內地9個城市的內地律師事務所，亦可以成為合夥人，或受聘於粵港澳大灣區內地九市的港澳與內地合夥聯營的律師事務所。

文件指，司法部負責組織實施相關考試，做好命題、評卷等工作，加強對考試工作的監督，確保考試公平公正和組織嚴密，並指導廣東省司法廳認真做好組織實施報名、報名資格初審、培訓、考務等具體工作。

界面新聞

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