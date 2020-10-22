12港人送中︱鹽田看守所拒5家屬委託律師見當事人 台團體周日遊行撐手足

12港人被拘留在深圳鹽田看守所即將滿兩個月，雖然官方聲稱各當事人都已經「自行委託律師」，不過家屬委託的律師仍鍥而不捨，要求會見當事人。今早有5名家屬委託的5名律師再到看守所要求見面不果，在門外等待超過兩個小時。其中代理只有17歲的港人黃臨福的律師盧廷閣也被告知黃已另有兩名律師，他要求核實真偽並解釋未成年人自行委託律師的合法性。據了解，律師下午將會向上 級 公安機關和檢察機關進行反映和控告。另外，台灣有團體發起在周日（25日）舉行撐港遊行，全球集氣要求中共釋放12名被扣內地的港人「手足」。

12港人8月23日疑偷渡往台灣期間被截，一直拘留在深圳鹽田看守所，上月底已被批捕，但是家屬委託的律師至今仍然無法會見。今早到看守所的律師分別代理李宇軒、喬映瑜、黃臨福、郭子麟和鄧棨然的案件，其中黃臨福未滿18歲，是中二學生。黃臨福家屬委託的律師盧廷閣今次是第一次到看守所，也被公安告知，黃已經委託兩名律師，盧廷閣不認可，要求會見黃核實真偽，並希望當局解釋未成年的黃臨福如果真的自行委託律師的合法理據。

郭子麟的律師藺其磊表示，在看守所門口公安取走他的會見手續文件後，便說郭子麟委託了兩名律師。藺稱他按法律程序要求會見，但鹽田看守所拒絕這個行為是違法的，他又懷疑郭子麟委託了兩名律師這說法並不真實。12港人中，19歲的郭子麟此前已有至少兩名家屬委託的律師因被內地當局警告而退出案件。

內地律師宋玉生則代理被控「組織他人偷越邊境」的鄧棨然的案件，宋玉生也被告知鄧已經委託了兩名律師，一樣不能會見。他們下午準備向上級公安機關和檢察機關進行反映和控告。

《蘋果》記者

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