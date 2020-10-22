美對台軍售｜139.5億武器助台西岸部署遠程導彈 可襲福建、浙江

解放軍不斷恫嚇台灣下，美國再宣佈對台出售先進武器，加強防衞能力。新軍售包括遠程陸攻導彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統「海馬斯」（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS-110）等三項軍售，總值約18億美元（約139.5億港元），是美國總統特朗普上任以來第8次對台售武。台灣國防部指出，軍售有助台灣建立自我防衞的可恃戰力，強化不對稱戰力發展。

美國國防安全合作署（DSCA）21日的新聞稿指出，國務院已經批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。美國國會議員普遍支持台灣加強國防，這些軍售案在國會山莊預料將獲得壓倒性支持，毋需表決即可通過，可望在1個月後正式生效。

第1筆軍售包括135枚AGM-84H（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測導彈與12枚CATM-84H空中訓練導彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備、培訓設備與工程後勤支援等，總額達10.08億美元（約78.1億港元）。

第2筆軍售案包括11個HIMARS M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術導彈、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11挺M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等，總額為4.361億美元 （約33.8億港元）。

第3筆軍售案是6具「F-16新式偵照莢艙」（MS110）、3個可移動地面站與1個固定地面站，以及相關備件、維修零件、集成與測試設備、系統支援、人員培訓與後勤技術支援等，總額為3.672億美元（約28.4億港元）。

新聞稿重申，軍售是基於《台灣關係法》，讓台軍持續保有可靠和現代化防衞能力，符合美國國家、經濟與安全利益。又指這項軍售不會改變區域的軍力平衡，但足以強化台軍應付當前及未來的區域威脅。

台灣國防部指，是次軍售顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，台美將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定。

路透社等外國媒體早前報道，美國將在近期對台出售7項軍備，除了上述的3項外，還有先進無人機、岸置魚叉反艦飛彈與智慧水雷等。

M142「海馬斯」多管火箭系統射程300公里，如在台灣西岸可攻擊大陸福建、浙江沿岸地區。SLAM-ER射程270公里，時速達855公里，可對高價值陸上或海上目標實施「外科手術」式的空射精確打擊。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！