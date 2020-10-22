蒙古國找數！首批捐贈羊運抵中國 劏完送去湖北

蒙古國總統巴特圖勒嘎2月底訪問北京，指要送中國國家主席習近平3萬隻羊。蒙古國今個月找數，首批4,000隻蒙古捐贈羊周四（22日）經內蒙古二連浩特口岸入境中國。中國商務部指，蒙古向中國捐贈3萬隻羊，是兩國元首達成的重要共識，體現了蒙方對中國政府和人民抗擊疫情的堅定支持，凸顯中蒙深厚友誼。

畫面可見，一車又一車的羊經過口岸進入中國。中國商務部指，蒙古國送出的3萬隻羊已進入蒙古扎門烏德免疫無疫區隔離，預料11月中旬前會分批在二連浩特加工後運往湖北省。

中華全國集郵聯合會今日發行《蒙古國向中國贈送三萬只羊紀念封》，指要紀念中蒙兩國合作抗疫的友好佳話。

中蒙雙方在二連浩特及門烏德口岸舉行交接儀式，中國商務部部長助理任鴻斌出席儀式並致辭；內蒙古自治區政府主席布小林、副主席黃志強、中國駐蒙古大使柴文睿及外交、海關、邊防等部門代表、蒙古食品農牧業輕工業部部長門德賽汗、外交部副部長蒙赫金、蒙古駐華大使巴德日勒等均有出席儀式。

中國外交部發言人趙立堅引用蒙古諺語「得志時送駱駝，不如落魄時送根針」，指蒙古向中國捐贈3萬只隻羊，體現蒙方對中國政府和人民抗擊疫情的堅定支持，生動闡釋了人類命運共同體理念，凸顯中蒙兩國和兩國人民的深情厚誼。

中國商務部網頁／界面新聞

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