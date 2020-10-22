反制美國丨全國人大常委會通過《出口管制法》 「適時發佈」管制清單

全國人大常委會表決通過《出口管制法》，明確「對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施」，今年12月1日起實施。中國商務部發言人高峰今日在例行新聞發佈會指《出口管制法》，對出口管制範圍、管制制度、管制措施以及加強國際合作等都作出明確規定，指會「適時發佈管制清單」。

高峰指，中國先後制訂監控化學品管理條例、核出口管制條例、核兩用品及相關技術出口管制條例等6部有關出口管制的行政法規，覆蓋核、生物、化學、導彈以及軍品等物項的出口管制法律制度體系，為適應新形勢下出口管制工作的需要，維護國家安全和利益，中方自2017年開始啟動出口管制法的相關立法工作；中方接下來將積極推進《出口管制法》配套法規的立法工作，確保有效實施《出口管制法》確立的各項制度。

全國人大常委會正在審議《出口管制法》草案，預計將在周六會議結束時通過。《出口管制法》對管制清單中的敏感材料和技術出口予以監管，這部法律適用於在華所有企業，外資企業也包括在內。於中美科技戰之下，這一措施被視為加強中國的監管法律武器，容許中國好像美國般，可戰略性地實施出口管制及相關許可來打擊對手。此外中國還有《中國禁止出口限制出口技術目錄》與不可靠實體清單等招數。

《法治日報》早前曾報道，有全國人大常委會成員建議把源代碼、算法一並列入管制物項，並提到對於在5G技術、量子通訊技術等中國已有國際領先技術的一些領域，應對這些技術的出口或轉讓，實施一定程度或者一定時限的管制。

中國是否允許重要技術出口，亦將成為TikTok出售予甲骨文和美國投資者交易中最大的不確定性之一，因此《出口管制法》被認定是反制美國的招數之一。

紅星新聞／《法治日報》

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