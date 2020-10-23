韓戰70年｜「打破美軍不可戰勝神話」 習近平多次引毛澤東講話：中國人民惹不得

美國總統大選進入倒數階段，中美兩國係持續緊，中國今年高調紀念「抗美援朝」70周年，官方今早10時在北京人民大會堂舉行「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」，外界關注中共黨主席習近平發表的講話如何對美喊話，會否釋出團結抗美的訊號。

帝國主義侵略者將戰爭強加中國人頭上

習近平在講話中提及，抗美援朝戰爭抵禦帝國主義侵略擴張，捍衞新中國安全，保衞中國人民和平生活，穩定朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平。他強調：「中華民族是愛好和平的民族，中國人民是愛好和平的人民。」不過，中國人民這個願望受到「粗暴挑戰」，「帝國主義侵略者」將戰爭強加在中國人民頭上。

習近平重溫1950年6月25日韓戰爆發，當時美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，派遣第七艦隊「侵入」台灣海峽。1950年10月初，美軍不顧中國政府一再警告，越過三八線，把戰火燒到中朝邊境。美軍飛機多次轟炸中國東北邊境地區，給人民生命財產造成嚴重損失，中國安全面臨嚴重威脅。

他指出，中美兩國國力懸殊，兩軍首戰兩水洞、激戰雲山城、會戰清川江、鏖戰長津湖等，連續進行5次戰役，此後又構築起縱深防禦陣地，進行多次進攻戰役，「中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話，迫使不可一世的侵略者於1953年7月27日在停戰協定上簽字。」

和平發展不可阻擋 中國人不惹事也不怕事

習近平稱，經此一戰，中國人民徹底扔掉了「東亞病夫」的帽子，真正揚眉吐氣了；亞洲乃至世界的戰略格局重新塑造。他暗有所指地道：「任何一個國家、任何一支軍隊，不論多麼強大，如果站在世界發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。這一戰，再次證明正義必定戰勝強權，和平發展是不可阻擋的歷史潮流！」

「70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口。中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。」習強調，中國人不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，「腿肚子不會抖，腰杆子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！」

習近平重申，近無論時代如何發展，中國人都要鍛造捨生忘死、向死而生的民族血性。他還讚揚志願軍在韓戰中「拋頭顱、灑熱血，以『鋼少氣多』力克『鋼多氣少』，譜寫了驚天地、泣鬼神的雄壯史詩。」習進一步指，志願軍冒着槍林彈雨衝鋒，頂着狂轟濫炸堅守陣地，「用胸膛堵槍眼，以身軀作人梯，抱起炸藥包、手握爆破筒衝入敵群，忍飢受凍絕不退縮，烈火燒身巋然不動，敢於『空中拼刺刀』。」

習近平引述抗美援朝士兵的說話：「我們的身後就是祖國，為了祖國人民的和平，我們不能後退一步！這種血性令敵人膽寒，讓天地動容！」

多次引用毛澤東「抗美援朝」講話

他在大會中4次提到「銘記偉大勝利，推進偉大事業」，要求激發守正創新、奮勇向前的民族智慧，勇於創新者進，善於創造者勝。值得注意的是，習近平在講話中多次引用中共前領導人毛澤東對於抗美援朝的有關講話，其中包括「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」，「你打你的，我打我的，你打原子彈，我打手榴彈」，中國人要「殺出一條血路！」

面對今日的「兩個一百年」，習近平指中國有望全面建成小康社會，要把新時代中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進。他認為：「只要我們不忘初心、牢記使命，以自我革命精神全面推進黨的建設新的偉大工程，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，就一定能夠使黨始終成為中國人民最可靠、最堅強的主心骨！」

新中國成立70多年來，中國用幾十年時間走完發達國家幾百年走過的發展歷程，習近平形容是「創造了舉世矚目的發展奇蹟」。他又指只要推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，構建新發展格局，「不斷創造讓世界驚嘆的更大奇蹟！」同時，中國必須加快推進國防和軍隊現代化，要把解放軍建成世界一流軍隊。他強調要「堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，全面提高捍衞國家主權、安全、發展利益的戰略能力，更好履行新時代人民軍隊使命任務。」

搞霸權最終只是死路一條

習近平要求，必須維護世界和平和正義，推動構建人類命運共同體；而中華民族歷來秉持「親仁善鄰」的理念。作為負責任大國，中國堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持共商共建共享的全球治理觀，堅定不移走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展道路。

他又呼籲，世界各國民眾「合作共贏」才是正道，「任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的！任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！不僅根本行不通，最終必然是死路一條！」

最後，習近平總結「中國一貫奉行防禦性國防政策」，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，又保證「中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治」，但不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂領土。他說：「一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！」

大會由國務院總理李克強主持，中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山均有列席。

1950年6月的韓戰歷時3年。蘇聯官方解密文件指，中國死亡人數為100萬人，美國韓國問題研究專家米歇爾指出，韓戰造成「北韓軍民死亡300萬人，南韓軍和中國軍隊死亡200萬，其中志願軍死45萬，傷50萬；聯合國軍方面美國死33,000人，英國1,000人，其他國家4,000人；幾十萬兒童成為孤兒，數百萬人無家可歸，數百萬人終身殘廢」。

新華網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！