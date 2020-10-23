兩岸疫情速遞｜大陸增18宗確診 浙江開放接種疫苗預約

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，周四（22日）新增18宗確診個案，分別是上海9宗、福建7宗、重慶2宗，上海新增2宗疑似個案，全部均為境外輸入。累計確診85,747人確診，4,634人死亡。另外，大陸昨日新增11名無症狀感染者。台灣累計確診548宗，7人死亡。

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尼泊爾母子抵重慶確診染疫

重慶昨日新增兩宗境外輸入確診個案，兩人為母子關係，33歲夏姓女子在尼泊爾從事醫療服務，其3歲兒子同樣感染武漢肺炎。二人於21日坐加德滿都至重慶的H9787次航班抵達重慶，翌日DNA檢測為陽性，均屬普通型，正接受隔離治療。

浙江僑聯開放接種疫苗預約

浙江多個縣市的僑聯發出公告，急需出境者已可到指定地點進行預約登記注射武漢肺炎疫苗。該公告同時說明，由於疫苗處於科學研究第三階段，不是登記就馬上就有疫苗接種，將根據疫苗的供應情況，按預登記的先後順序進行接種；預登記不交押金不收取任何費用。接種疫苗費用自理，收費以官方最終公佈為準。

台駐西班牙代表籲停止將台視為中國一部份

台灣駐西班牙代表處代表劉德立於當地時間22日強調，台灣積極尋求國際參與，也有能力與意願協助抗疫。他並呼籲，停止將台灣視為中國一部份。

他指出，由於台灣不信任來自中國的訊息，當去年12月武漢傳出不明病毒時，即使大陸和世界衞生組織（WHO）否認，台灣仍限制來自疫區的航班，隨後關閉國界。他指出，共同努力找出解決全球醫衞危機之道是目前的當務之急，台灣樂願提供所有協助，落實「台灣能幫忙」以及「台灣正在幫忙」理念。

台灣已捐贈88個國家共5,400萬個醫療用口罩，其中包括對西班牙捐贈的50萬個，提供第一線對抗病毒的醫護人員使用。劉德立表示，台灣抗疫表現斐然，樂願協助他國，但世衞卻從未邀請台灣參與有關武漢肺炎的緊急會議。他說：「我們呼籲世衞認清中國與台灣分治，且各自擁有獨立衛生體系的事實，停止視台灣為中華人民共和國一部份」。

澎湃新聞網／中央社

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