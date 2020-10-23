棋靈王｜大陸真人版下周二播放 網民崩潰：毀了我的童年

日本知名動漫《棋靈王》風靡亞洲，早前被中國製片公司翻拍成真人版連續劇《棋魂》，原主角「進藤光」變成「時光」，「塔矢亮」變成「俞亮」，「佐為」變成「褚嬴」，預告片釋出後，讓不少網民大叫崩潰。

中國「愛奇藝（QIY）」製作的網絡連續劇《旗魂》，改編自日本知名動漫《棋靈王》。劇情介紹顯示，小學6年級的主角「時光」缺錢用，到爺爺家尋寶，翻出舊棋盤後被古代棋士「褚嬴」附身，在進軍圍棋界的路上，與對手「俞亮」競爭。

不過，《旗魂》融合了大量中國元素，除了人物名字被改外，還融入中國校園生活、圍棋界現況，甚至連寺廟和尚都成為劇中人物，連續劇海報也模仿日本動漫《棋靈王》的風格，連續劇預定在27日、即下周二開始透過該公司影音平台播送。

不少網民看過預告片後，都認為慘不忍睹，紛紛留言砲轟：「我的佐為我的塔矢亮，為甚麼要翻拍，不倫不類的」、「這不是毀了我的童年麼」、「好老套」、「求放過」、「那預告想罵人，不會拍就別怕，拍你的圍棋少年不行嗎？」「我看到劇照了，那演的是佐為？你管這玩意叫佐為？整的麼玩意兒啊？」、「編劇們的大腦都在幹嘛，請問」。

新浪財經／新浪微博

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