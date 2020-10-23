倫常慘案｜台逆子深宵殺母狂毆頭 8凶器曝光！

台灣台南市一名30歲李姓男子，今（23日）凌晨與52歲陳姓母親發生爭執，竟手持鐵鎚、鉸剪、光管、電焊槍等8種武器，毆打母親頭部等身體部位，造成母親頭部等身體多處受傷，經救護車送院後傷重不治。

警方調查指，李男患有思覺失調症，上月底才從療養院出院。他承認殺母，認為母親經常欺騙他，但他說不清楚案發經過，案件依殺害直系血親尊親屬罪送辦。

命案發生在凌晨零時12分許，警方指接報有人喊救命、兒子毆打母親。警方抵達現場後發現，李男手持兇器毆打母親頭部，造成母親嚴重受傷。母親送院後，於凌晨1時53分宣告不治。李男遭當場逮捕。

據了解，李男與父母同住，有一名姊姊已嫁人，平日由母親照顧起居生活。鄰居表示，李男小時候很乖巧，但曾經發生車禍，可能影響精神狀況，他很早已患上抑鬱症和被害幻想症，但沒聽說有暴力傾向，兩母子都很少出門與鄰居互動，但常聽到吵架聲，鄰居也習以為常。

「如果多住院一段時間，情況好轉再接回家，可能就逃過一劫。」鄰居說，今年8月底，李男突然出現暴力傾向，摔破家裏的碗碟，母親的腳受傷，報案後警方強制將他送院治療，李男在療養院不到一個月，吵着要回家，母親捨不得兒子，在9月底才把兒子接回家照顧，沒想到演變成倫常慘劇。

台灣《蘋果新聞網》

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