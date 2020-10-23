iPhone 12開賣｜內地黃牛炒貴3,000人仔 台果粉排足6日

iPhone 12系列今日正式發貨，在內地黃牛iPhone 12 pro加價1000至3000元人民幣（下同），iPhone 12加價200元。今年，無論是預訂還是現貨發售，兩岸都出現了久違的逼爆場面。台灣連日有人在電訊公司排頭位等買機，有人排了6天之久。

iPhone 12藍色版最受消費者青睞，在黃牛手中最高配置的512 GB版本的iPhone 12 Pro的報價高達14,000元（約16,263港元），而蘋果內地官方價格則是11 ,099元，蘋果香港官方價格則是11,899元，可以看到比內地官方價格高出了，近3,000元人民幣，比港官方價多4,300港元。

據內地蘋果店的工作人員稱，只有提前預約購機的消費者才能在今早8點進店領取新機，其他沒有預約到的因為沒有現貨，不能今天購買，而體驗新品的用戶則需要等到10點正式營業才能進店。截至10月16日，iPhone 12單款預約85萬台，較去年iPhone 11（58萬）增長47%。

內媒找到一名囤貨較多的「黃牛」，他用了一個小型皮箱來裝手機，但看着越來越多從直銷店拿着新iPhone 12走出來的消費者，他開始有些擔憂，並跟身邊的同行小聲交流：「今年看樣子貨挺多，不知道一會價格會不會降下來。」

另有顧客沒有預約到iPhone 12 Pro，但為了第一批搶先用上新手機，向在場黃牛加錢購買。在深圳華強北的手機賣家小劉（化名），他告訴記者：「昨晚iPhone 12就已經沒有現貨了，一天一個價，昨天晚上的加價是200元；pro預售現在沒有現貨，要預售。」

話說完他便給了記者一張報價表，同時提示說：「價格表內的價格不準，價格隨時在變動，具體價格出來之後多退少補。」

雖然蘋果的5G手機比競爭對手三星和華為晚了一年多，但分析師認為，它可能有助於讓5G網絡變得更加主流，「5G手機將引發一輪大規模升級周期」。

今天網上流傳蘋果官方正在嚴控渠道，禁止向線下渠道供貨，違者每台罰款40萬元。根據多位售賣數碼產品的博主爆料，收到或者要求自願承諾簽署一份協議，承諾所有採購的機器不會流向拼多多、天貓、淘寶、唯品會、京東、蘇寧等線上渠道及海外市場，直接或者間接都不行。

這也意味着這些國內的主流電商平台，除了蘋果官方發貨，不能從別的渠道拿到iPhone12系列和iPadAir 4了。

台灣果粉亦十分瘋狂，有人排了6天買手機。今天上午8時，台電訊龍頭中華電信前100名排隊果粉可獲3,600元新台幣(下台、約900港元)優惠券，一早開賣前吸引超過百人排隊。頭香魏小姐從上周六就到場排隊，提前了6天之久，她稱靠着家人輪流排隊撐過這段時間，不過今年中華電信果真沒送頭香禮，改以抽獎替代；撐了6天等到最後沒等到頭香加碼，只能和大家一樣一起參加新機抽獎，魏小姐對此並未多言就低調離開。

遠傳推出前50名舊機換新最高折9300、台灣大哥大頭香可獲價值超過3萬元（約8,120港元）大禮包。

綜合報道

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