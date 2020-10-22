華為危機｜Mate 40系列麒麟晶片成絕唱 囤台積電貨供5G設備至明年底

華為昨（22日）舉行新機發佈會，宣佈推出Mate 40一系列的最新智能手機，新手機擁有升級的相機鏡頭、最新的麒麟晶片和更好的電池。不過，專家認為，在美國制裁之下，新手機的海外市場的發展空間十分有限，海外銷售市場前景黯淡。

Mate 40最後一批使用麒麟晶片

美聯社報道，Mate 40智能手機可能是最後一批使用麒麟晶片的手機，因為美國政府要求使用美國科技的製造商對華為提供相關產品時需要獲得出口許可。

彭博報道，華為趕在美國政府制裁措施生效前幾個月，悄悄向台積電取得大量5G通訊設備重要晶片的庫存，足以供應中國國內電信商需求至少到明年底。

傳囤積大量台積電晶片

知情人士透露，台積電在華為要求下，去年底開始擴大生產7納米制式「天罡」通訊晶片，這是華為5G基地台最重要零件。另一名知情人士則稱，在特朗普政府切斷華為供應來源命令今年9月生效前，台積電一共已出貨200多萬顆「天罡」晶片。這名人士還表示，華為當時定單規模之大，一度引發台積電高層懷疑，自身是否低估了全球需求。

由華為旗下海思半導體所設計的天罡晶片，目前看來證實是華為在美方制裁夾縫中，讓5G事業能維持營運的關鍵因素。華為多虧在華府堵住制裁漏洞前取得台積電供貨，因此在中國3大電訊商中國移動、中國電訊和中國聯通總值1,700億美元（約13,177億港元）的全國5G網路鋪設市場上，還能繼續供貨。

知情人士還透露，華為已告知中國的無線營運商，即使遭到美方制裁，他們的零組件庫存仍完全足以供應5G基地台架設至2021年底和之後。華為至少從去年底開始提供不包括美國零組件的5G基地台出貨。目前仍不清楚，華為手中庫存最久能支撐至何時。

華為消費者業務行政總裁余承東曾表示，受其影響，麒麟晶片的生產可能會在9月中旬停止，因為生產晶片的承包商需要美國的技術。他說：「華為現在處於非常艱難的時刻，我們正在經歷美國政府的第三輪禁令。」

分析：華為勢失全球銷售第一地位

華為除了晶片供應受挫外，受到美國上一輪制裁的影響，Mate 40智能手機只能使用Google開源版的安卓（Android）作業系統，無法全部運行，因此無法進入Google公司的遊戲軟件商店（Play Store），也無法運行Chrome和YouTube等應用軟件。

29歲的英國普勒斯頓居民奧斯騰（Mark Osten）去年在三星手機合約到期時購買了一部華為P30手機。他對美聯社稱，華為手機的相機不錯，但充滿不確定因素。他說：「我無法想像沒有YouTube和Google該怎樣生活」。

為了填補失去Google服務的損失，華為建立了自己的應用程式商店，用戶可以對手機上沒有的應用提出要求。35歲的法國圖盧茲用戶赫特利（Chloe Hetelle）兩年前購買了華為P20手機，取代過去使用的蘋果iPhone。她對美聯社說：「我不想專門去提出要求，我只想有YouTube……我真的不想費力去獲得我可以從另外一部手機輕易得到的東西。」

分析機構CCS Insight的首席研究員伍德（Ben Wood）對美聯社分析，他不認為Mate 40「在中國之外會有特別好的業績」。華為手機市場主要是受中國經濟增長的驅動，受武漢肺炎疫情影響，其手機在全球其他地區的銷售出現滑落。分析人士認為，華為很難維持智能手機全球銷售第一的地位。

CEO嘲iPhone剛推5G 華為已第3代

不過，華為消費者業務CEO余承東昨日在新機發佈會仍力撐：「其他廠商（蘋果）不久前剛剛推出5G手機，而華為已經是第三代5G手機了。」他續稱，華為Mate 40系列搭載的麒麟9000晶片，在5G上行速度上是其他廠商的5倍，下行速度是其他廠商的2倍。對於麒麟晶片在美國制裁下將成「絕唱」，余承東不得不承認：「這一禁令極不公平，導致我們處境艱難。」但他並未透露華為的解決方案。

美聯社／彭博社／《證券時報》／中央社

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