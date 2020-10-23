兩岸局勢升級｜美軍若重新駐台 卜睿哲：恐導致美中斷交

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）於當地時間22日表示，如果美國重新在台灣駐軍，可能會讓北京當局感到壓力，要求中止或取消與美外交關係，因為美中當年關係正常化的條件之一就是「美軍撤台」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）22日舉行「邁向更強勁美台關係報告」視像研討會。

被問及美國重新在台駐軍的可能性時，目前擔任布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員的卜睿哲稱，很重要的一點在於台灣軍隊必須能夠堅持數周或數個月，才能等到美軍全面抵達。若美軍決定在台駐軍，台灣或許會有任務結束，美國將確保台灣安全，台灣不須再投資國防或提高後備軍力的想法。

卜睿哲又指，另一個問題在於1970年代，中美關係正常化所設定的條件之一是美國將軍隊與設施撤出台灣。如果美國現在決定對台部署軍隊，北京或許將承受極大壓力，要求中止或取消與美國外交關係，因為此舉破壞雙方建立外交關係的基本原則之一。

CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）則不認為美國重新在台灣駐軍有太多助益。他指出，中國對台灣的威脅主要在灰色地帶，而非直接攻擊。面對灰色地帶的最佳反應不是軍事部署，而是透過經貿、外交等手段以為威嚇，讓灰色地帶戰略付出代價。

CSIS發佈的「邁向更強勁美台關係」報告，集結跨黨派學者成立台灣政策工作小組，針對美國對台政策提出建議。報告認為，美國對台政策應當以對美國利益的清楚評估作為推動力，這些利益包括確保台灣持續作為一個安全、穩定、健康、強韌、繁榮與創新的民主社會，不受攻擊與脅迫。

報告提出多項政策建議，包括啟動美台雙邊貿易協定談判、協助台灣融入產業供應鏈多邊對話、聲明確認國際高度關切台海和平、對台灣安全進行高層級跨部會全面審視、發展新工具強化威嚇力、擴大美台國防對話、協助台灣擴大與多邊組織接觸、加強與理念相近國家合作以擴大對台灣參與國際組織的支持等。

中央社

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