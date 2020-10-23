「神藥」板藍根｜白雲山獲「加持」市值曾升逾百億元 鍾南山：說話遭歪曲

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山，早前稱研究團隊發現白雲山牌複方板藍根顆粒，在「體外測試」對抑制武漢肺炎病毒有效。「加持」言論一出，令民眾搶購複方板藍根外，白雲山A股和H股（港︰0874、滬：600332）齊齊急漲，市值一夜暴升100億元人民幣（下同，約116億港元）。備受「代言」質疑的鍾南山周五（23日）終於開腔，聲稱有人對其說話斷章取義，將其說話擴大、歪曲。中證監同日表示，會密切關注白雲山，若發現違法違規，將依法嚴肅查處。

內地媒體報道，鍾南山受訪時強調，「我在幾天前粵港澳大灣區三地合作協議（論壇）中曾講過一句話，複方板藍根，而非板藍根在實驗室有抗新冠病毒作用，這離體內有效還很遠，白雲山藥廠作為『內行人』應很了解，但有人斷章取義，將我這句話擴大，甚至說是板藍根，這是一種歪曲，有關部門已出來澄清。」

鍾南山日前在廣州出席白雲山板藍根澳門轉化研討會暨合作簽約儀式和在報告時提到，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。

他又指，研究團隊結合臨床實踐，與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥，開展抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，結果發現白雲山複方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

鍾南山的言論隨後在網上廣泛傳播，10月16日，白雲山A股急升漲停，A股和H股的市值狂升約100億元。白雲山之後發公告澄清稱，有關媒體報道涉及的相關結論，只是針對其合營企業白雲山和黃公司復方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，存在不確定性。白雲山在20日發出澄清通告同日，股價回吐，全日跌7.1%。

中證監新聞發言人高莉周五在例行發佈會上表明，中證監、交易所已關注到近期白雲山的相關報道，中證監將密切關注相關公司及相關事項，若發現違法違規，將依法嚴肅查處。

第一財經

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