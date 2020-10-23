經濟國師擦鞋？｜「鄭永年」聯署促清華大學易名習近平大學

請願網站「Change.org」近日出現中共總書記習近平「經濟國師」之一的中文大學深圳分校講座教授鄭永年的頭像和名字，指「鄭永年」向中央委員會、國務院教育部、清華大學發起請願書，號召網絡聯署，呼籲將習近平的母校清華大學改名為「習近平大學」，引發中國網民「翻牆」熱議。不過，該請願聯署已下架，設定200人聯署目標不知道能否達標。

這份聯署名為「將清華大學更名為習近平大學」，副標題為「高舉習近平主義旗幟，引領中國邁向新紀元」。請願書開頭提到毛澤東語錄：「主義譬如一面旗子，旗子立起了，大家才有指望，才知所趨赴」，因此主張高舉馬克斯主義旗幟，即是要高舉習近平主義旗幟。

當然對於為何要改名，請願書也說明其目的是「意識形態工作」，強調「高舉習近平主義旗幟，就必須將習總母校清華大學更名為習近平大學，堅持用習近平主義培育中國最優秀的青年才俊，在習近平大學用習近平主義武裝出一批批「具有堅定習近平主義理想的各行各業中國精英」。

請願書還建議在全國各地大學設立「習近平主義學院」。據中國教育部，包括北京大學、清華大學在內的37所重點大學，9月起的新學年度將開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課。

除了「鄭永年」，請願書共同發起人還包括國務院參事室黨組書記、主任王仲偉、南洋理工大學校友會會長沈根林，以及中共上海嘉定區南翔鎮黨委書記嚴健明，但真實身份未能確定。

根據官方介紹，習近平在1978年取得清華大學化學系的大學文憑，但當時該校是中國文革期間的「工農兵大學」。官方履歷還顯示，習近平在1998至2002年出任福建省長和省委副書記時，還在職取得「清華大學馬克思主義理論與思想政治教育專業」法學博士學位。

有參與聯署的網民在評論中寫道：「喜大普奔」，有人則稱：「改是可以的，但請把大字改為小，習近平小學。這樣比較符合真實狀況。」

中國網民也議論紛紛，有人認為，台灣清華大學才是真，北京那間改名正好、「同意，首都就該是平壤的樣子」、「聯名請願書變成拍馬屁書」。不過也有人認為可能又是一次「高級黑」；習近平與學歷顯得不相匹配的知識水準一直飽受網民諷刺，因此常被嘲為「小學生」、「初中博士」。

清華大學教授郭于華在Twitter質疑：「這個不是真的吧！」旅美學者何清漣則說：「我真的贊同，清華精神上已經死亡，改個名字正好名至實歸。如果有人主張將我的母校復旦改名為習近平大學（上海），我也如此認為。 何必掛羊頭賣狗肉。」

習近平8月24日召集9名經濟學者舉行會議，首度曝光包括鄭永年在內9位經濟學家，不過鄭永年隨即被踢爆，在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，曾性騷擾2名女職員。鄭則一概否認相關指控，並且近期在中國屢獲新職，顯示備受中共高層青睞。

台灣《蘋果新聞網》／Change.org

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