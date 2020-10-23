死神來了｜大廈30層頂樓避雷針離奇墜地 路過女子被砸中身亡

猶如電影《死神來了》的情節，遼寧大連日前發生一宗罕見意外，一幢30層高大廈頂層的避雷計，突然從高空墜落，當場砸死一名女途人。有目擊者形容，事故發生後現場一片狼藉，從路邊一棵大樹也被砸斷，樹冠和被折斷的樹枝散落一地，地面上還有金屬質地的棍狀物品掉落，可想像事發時，避雷針墜落地面時的衝擊力有多大。

事件發生於本月20日晚上，一名女子行至中山區人民路附近的一幢30層高大廈時，遭從該幢大廈頂樓墜下的巨型金屬物體砸中，倒在地上，不省人事。該女子被送後不久身亡。

有目擊者表示，從大廈樓頂掉下一大塊巨大的金屬物品，先砸中路邊的樹木，砸斷樹枝和樹冠及後又砸中該女子。隨後，警察和救護車接報到場，將女子送院搶救。圍觀的市民都認為，從大廈樓頂掉下的是避雷針，但這說法還未得到警方進一步證實。

據悉，被砸死的女子42歲，全身20多處骨折，送院後因為傷勢嚴重死亡。

目前，警方正進一步調查事故起因。

《大連日報》

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