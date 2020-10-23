iPhone 12開賣｜華強北改機$116有交易 網民：iPhone 11可多用2年了

Apple的iPhone 12手機周五（23日）正式開賣，反美情緒高漲的內地民眾同樣搶購之外，還將「山寨」精神進化，把舊款iPhone 11「魔改」成以假亂真的iPhone 12，最平116港元有交易。不少網民興奮地表示，「iPhone 11用多兩年無問題了」。

深圳華強北是iPhone 12的集散地外，也是「魔改」手機的基地。內地媒體報道，有些不想買新款iPhone的「果粉」選擇將舊款iPhone「整容」，購入像真度極高的iPhone 12外殼來改裝。華強北部份「魔改」店生意近日變得火爆，iPhone 12外殼每日供不應求。

當地商家透露，甚麼型號都可以（改成iPhone 12），iPhone X要450元人民幣（下同，約523港元），iPhone 11便宜些，100多人民幣（約116港元）就可。有排線的比較貴，由於鏡頭位置不同，有些型號的手機「魔改」後可能影響拍照功能，如剩下一個鏡頭可用。

據了解，類似的「魔改」，是把舊手機「塞」入模仿iPhone 12的殼內，技術含量不高。而且這類偽裝iPhone 12的產品，在真品正式上市前，已在市場流通一個月。

以iPhone XR、iPhone 11等機型偽裝成新款iPhone 12的照片已傳遍內地的社交平台，有網民笑說，iPhone 11再用2年沒問題！但也有網民批評，類似的行為很虛榮。

網民反應

粗眉毛的胖送：這個值得宣揚？

全國拆遷辦：虛榮，沒錢還裝個x木

機圈男孩：好傢伙，賣了11買個12不香嗎？又花不了多少錢。

天下任豚一家親：有這個必要？在乎外表？

Prometheus-Vision：中國假貨交易所，數碼圈的義烏。遍地垃圾。

綜合報道

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