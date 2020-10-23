富二代疫情防控期間開豪車到大學求婚？ 校方指涉事男子偽造通行碼

因應武漢肺炎疫情，內地部份高校實施封閉式管理，即學生不能隨意出入校園。但在遼寧大連，近日有自稱大連工業大學的學生發帖，指學校雖處於疫情防控封閉管理，學生請假外出也不容易，需要多重關卡，從輔導員、導師、及學院層層審核，但校外人員卻可駕駛豪車進入校園並舉行求婚儀式，質疑校方當時為何未有阻止。

涉事男子事後解釋，當晚只是一個表白儀式，並非求婚，他還稱使用該校的二維碼正常進入校園。但校方周三通報稱，經初步調查，涉事男子是通過偽造通行碼進入校園，學校會立即整改。

發帖的學生稱，周二晚上6時半左右，見有車隊和大量校外人員進入校園，向一名在校女生求婚，相關影片在網上被廣傳。影片見有多輛懸掛粉色及白色氣球的跑車停在校內，地面鋪滿鮮花，一名男子手捧鮮花單膝跪地，向一名女生獻花後再放煙花，攝影師則在旁拍攝，現場不斷傳出尖叫聲和歡呼聲。

有網民發現影片中的豪車，最便宜的是雪佛蘭Corvette，價值100多萬元人民幣，最貴的是價值300多萬元的法拉利。

有內媒記者找到「求婚」事件的男主角楊先生，對方自稱是大連工業大學的肄業生（未完成課程而中途退學），目前正經營一間超級跑車租賃公司，影片中的車均為其公司所有，他不是網傳的富二代，他擁有的東西是他自己賺來，與家庭無關。他稱，事件亦非網傳的求婚，他當晚只是向女方告白，想給對方一個驚喜。他強調，這是他第一次表白，所以想讓全世界都知道，不想低調，做的一切都是認為女朋友值得擁有。

對於被質疑校外人員為何能隨意進校，他稱是使用該校的二維碼進入校園，他事後已如實告知校方。

不過，大連工業大學周三於官方微博通報，指經初步調查，涉事男子是通過偽造通行碼進入校園，是違規入校。校方稱事件暴露學校管理不到位問題，會立即整改並對涉事部門及人員問責。

事件引發網民熱議：「這就是鈔票的能力」、「出差錯不太可能，問問收了多少錢」、「有錢確實就能為所欲為啊」、「富二代人生就是如此」。

上游新聞／新浪微博

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