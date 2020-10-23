新央企｜南水北調集團正式揭牌 注冊資本1,743億港元

中國南水北調集團有限公司今日正式揭牌，集團暫定注冊資本1,500億元人民幣（下同，約1,743億港元），國務院持100%股權，水利部副部長蔣旭光任集團董事長。目前南水北調工程投資已超過三峽工程，成為世界最大的水利工程。2020年以前由水利部代表國務院管理，此後轉歸國務院國資委管理。新成立集團，其經營範圍包括調水工程開發建設與運營，水生態保護，水污染治理，水的生產和供應，項目投資，電力生產等。

南水北調工程是把長江流域的水資源抽調到北方地區，紓緩北方各省的缺水情況，改變內地地「南澇北旱」現況，從而促進南北經濟、社會與人口、資源、環境的發展。南水北調工程有東線、中線和西線三條調水線路，總投資額5,000億元（約5,807億港元）。此工程的規模和難度都超過三峽工程。然而，南水北調的工程自提出後就引起廣泛爭論，反對者主要認為南水北調工程耗資巨大，調水量太少，發揮不了經濟效益，也造成水資源污染；調水量過多，枯水期可能會使長江水量不足，影響長江河道的航運，長江口的鹹潮加深，更可能引發生態危機。此外，南水北調工程造成河南省和湖北省33萬人搬遷，給移民生活帶來顛簸動盪。

新華社

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