韓戰70年｜劉銳紹：習近平「不惜代價」要強軍抗美 鞏固自己地位

中共總書記習近平今日在「抗美援朝」70周年紀念大會講話中，強調當年中國人民志願軍是「保衞和平」、「反抗侵略」，穩定朝鮮半島局勢，維護亞洲和世界的和平。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》分析，中國的軍事力量在今時今日與當年一樣，與美國軍力對比懸殊只能「以弱抗強」，而習近平的潛台詞就是「不惜代價」，他的講話中也提到中共志願軍應付韓戰無疑是「血肉長城」般捱打，靠人民意志力量抗敵，最終都是保護國家的利益。

劉銳紹形容，無論是昔日韓戰還是今日情況，中共都奉行「軍事無盡主義」，就是指當年中國不計成本、不惜代價應戰。他以2017年《人民日報》海外版「俠客島」評論為例，中朝關化惡化，爆出北韓前領導人金日成「任性妄動」發動韓戰，中國承擔了最大的成本，換言之，中共都反思過韓戰「打得唔啱，場仗唔應該咁打」。他指出，中國目前的軍力已可攻擊美國本土作為制衡，習的講話就是「以古喻今，壯大戰意」，再反射到「習核心」。

「因為毛澤東當時都係透過咁樣嚟鞏固自己地位，當時（韓戰）啱啱新中國成立。」劉銳紹指，2013年的《人民日報》海外版評論曾質疑韓戰應否開打，現實是解放軍人數不足，只能靠自願兵，毛澤東趁勢凝聚力量，而習近平重提老毛「都係要為今日嘅政治需要。」

劉銳紹又特別提到中共近日有意修訂《國防法》，就是反映習近平要「強軍」的野心，「中國係愛好和平，呢個對外嘅……中國係唔想有任何嘅戰爭」；但對內就一點也不好和平，「對內經常高壓以致暴力解決問題」。

至於，習近平整場講話都沒有提及「北韓」和最高領導人金正恩，劉認為不能單看這篇講話，還要參考官媒近日發表的文章，內容都有提到中朝合作的重要性，中國因為礙於現在形勢需要箍緊北韓才能抗美，北韓又有需要對美國鬥爭，這盡是中共的政治操作。

《蘋果》記者

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