雲南涉貪法官殺情婦案遭噤聲 有心人爆料：涉官場共用情人

雲南昆明市明星法官刀文兵涉嫌謀殺情婦一案，越揭越「臭」。據內地媒體早前披露，刀文兵是在涉嫌受賄罪被扣查時，供出曾故意殺害其情婦一事，死者是一名20多歲的法庭人員，刀文兵殺人後偽造對方是自殺。不過，自由亞洲電台卻發現，刀文兵和雲南省前司法廳副廳長共用情人，並因貪腐被揭發而殺人滅口。雲南官方擔心醜聞引發連鎖反應，進行嚴厲的輿論管控，任何試圖披露此事的體制內人士都可能遭整肅。

報道引述一名曾遭雲南官方打壓並判刑6年的網民「邊民」，日前在微博披露，刀文兵殺人和雲南省前司法廳副廳長趙立功落馬有關。刀文兵殺害的是其現任女友，她本人也是昆明中級法院司法技術處的一名副處長，同時也是趙立功的情婦。趙立功落馬後，其情婦被牽連，刀文兵和她在中院某20多層的高樓上相約自殺時，刀文兵將其推下了樓。

報道謂，有關說法獲得一名姓蘭的知情人士證實。蘭先生透露，他本人曾調查過趙立功以前在紅河州任職期間包養警花情婦被捉姦的醜聞，但即使如此，他一路升遷。而此次趙立功落馬後，有人查出他讓關係戶通過銀行轉帳，給這個昆明中院技術處的副處長情婦的錢就超過了2,000萬人民幣（2,324萬港元）。

他又指，官場上共用情婦，以及警界內部包養情人，是非常普遍的現象，整個體系都已經爛掉了。蘭先生說：「趙立功以前做紅河州政法委書記（實為公安局長）的時候，把他們紅河州公安局一個警花給睡了。那個警花她老公是個舊市政法委書記，有一次，直接帶着個舊市的公安局的5、6個公安，把他從被窩裏揪出來，按在地上就打。一邊打一邊拍視頻。個舊市、紅河州，連夜開常委會，後來又向雲南省匯報，然後就把這個趙立功從紅河州調回雲南省公安廳。後又把他調到昆明市公安局做局長。趙立功的後台應該是白恩培和秦光榮。就他倆倒台了，所以趙立功也掛了。」

據悉，刀文兵案爆發後，昆明政法系統在內部嚴禁傳播和對外談及此事，導致此事被嚴密封鎖長達數月。熟悉官方輿論管控的體制內人士陳先生表示，近年來官方強調保密，嚴禁體制內人員談論任何敏感話題，並以各種技術手段進行監控，所以導致很多大案即使是在互聯網時代，也越來越難以被外界所知曉。

昆明中院一名工作人員則以自己是新來的為由，拒絕回答任何問題，連被刀文兵殺害的技術處副處長的名字也拒絕透露。就在同日傳出最新消息，被指定審理刀文兵案的玉溪中院院長陳昌涉嫌嚴重違紀違法已主動投案。而陳昌的搭檔、昭通市中級人民法院副院長周映樞涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，雲南紀委周二（20日）發佈消息，指周映樞正接受紀律審查和監察調查。

雲南政法官場連串地震發生之前，在本月11日，中紀委國家監委網站發佈消息，指中央第十巡視組將進駐雲南開展工作約2個半月。

至於刀文兵現年51歲，一直於昆明市司法系統工作，2000年10月獲任市中院審判長；先後歷任市中院審判監督庭副庭長、執行局副局長等職務。其中昆明中院審判監督庭副庭長一職，本身掌握了給在押人員減刑的大權。刀文兵現因涉嫌故意殺人罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法持有彈藥罪等被公訴，雲南省高院已指定玉溪市中級人民法院負責審判。

自由亞洲電台

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